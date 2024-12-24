Строители нижегородского участка трассы М-12 снова объявили забастовку

Рабочие ООО «Сиарсиси Рус» (российская «дочка» китайской CRCC), которые строят участок трассы М-12 «Восток» в Бутурлинском районе Нижегородской области, снова объявили забастовку из-за задержки зарплат. Об этом сообщает программа «Кстати».

По словам строителей, зарплату задерживают с октября. Дорожники пожаловались в прокуратуру и Гострудинспекцию.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за невыплаты зарплаты строители М-12 объявляли забастовки в 2022-м и 2023 годах.

Елена Ковалева