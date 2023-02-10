Строители трассы М-12 объявили забастовку в Нижегородской области

Около 1,5 тыс. рабочих ООО «Сиарсиси Рус» (российская «дочка» китайской CRCC), которые строят участок трассы М-12 в Бутурлинском районе Нижегородской области, объявили забастовку из-за задержки зарплат. Об этом сообщает региональная Госинспекция труда.

По данным программы «Кстати», забастовка официальная – сотрудники уведомили о ней работодателя. Рабочие жалуются, что им не перечисляли деньги с 10 января.

«Сиарсиси Рус» строит пятый этап трассы М-12 на территории Нижегородской области по заказу госкомпании «Автодор».

Ранее в Нижегородской области бастовали дорожники, выполнявшие работы на трассе М-12 по субподряду.

Анастасия Еремина