Прокуратура проверяет информацию о забастовке в Арзамасе на стройке трассы М-12

Арзамасская городская прокуратура начала проверку по информации СМИ о забастовке дорожников на строящейся трассе М-12 Москва – Казань. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Ранее один из рабочих распространили видео со стройки. Он рассказал, что сотрудники объявили забастовку, потому что им не платят деньги за работу.

«В рамках проверки будет дана оценка законности невыплаты заработной платы, неоформления трудовых отношений с работниками. В случае выявления нарушений трудового законодательства прокуратурой будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В Госинспекции труда по Нижегородской области установили, что работы по разгрузке сыпучего груза из полувагонов на станции Арзамас-1 выполняет ООО «Металлостройцентр» (Московская область, Воскресенск). К работе привлекали сотрудников, с которыми не заключили трудовые договоры. Зарплату им перечисляли с личного счета представителя компании. Ведомство запросило документы для проведения проверки.

Анастасия Еремина