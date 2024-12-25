«ИИ — алгоритм и технология, не более»

Комиссия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, которую мне поручено возглавлять, вырабатывает общецерковную точку зрения на возникающие вызовы современности в сферах, которые отражены в ее названии. В частности, изучает новые направления научно-технологического развития в контексте их реального или потенциального влияния на существование человека как творения Божия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Главным качеством человеческой личности является ее уникальное среди всех творений достоинство носительницы образа и подобия Божия (см. Быт. 1:26). Согласно православной антропологии, человек реализует свое достоинство, прилагая духовно-нравственные усилия. Это определяет смысл жизни с точки зрения человека и целесообразность существования рода человеческого с точки зрения Творца (см. Быт. 6:12–13). Изучение возможных угроз продолжению человеческого бытия, предупреждение о них сообщества ученых и экспертов в области высоких технологий является одной из центральных задач нашей работы — как и выявление концепций научно-технического развития, учитывающих нравственные законы бытия.

Тема искусственного интеллекта (ИИ) входит в поле нашего постоянного внимания не случайно и не только из-за повышенного общественного внимания к ней. Развитие этой технологии значительно опережает уровень гуманитарного, в том числе этического, осмысления содержащихся в ней рисков и угроз наряду с преимуществами и возможностями. Алармисты, выступающие против любого технологического развития, пугают стремительным приближением апокалиптического заката человечества. Оппонирующие им технооптимисты полагают, что только с опорой на новейшие изводы ИИ человек сможет преодолеть цивилизационные вызовы и даже усовершенствоваться до биологического бессмертия. Если отбросить эти крайние позиции, становится ясной необходимость осмысленно вырабатывать разумный, осторожный и в то же время прагматичный взгляд на проблему. Русской церкви здесь есть что сказать. Уже не одно столетие существует религиозная философия техники, а моральная оценка ИИ — частный случай этой философии. Более того, православное сознание видит проблему значительно шире, чем любой секуляризованный подход, поскольку оно мыслит в фундаментальных категориях отношений Бога и человека, Творца и творения, в контексте предназначения человека к творческому изменению материального мира. Это уже нашло отражение в некоторых аспектах нашего понимания ИИ.

Не стоит поддаваться ажиотажу, поднимаемому дилетантами вокруг подлинно серьезной проблемы. ИИ — это алгоритм и технология, не более, хотя его возможности действительно велики. Одной из наиболее насущных задач является разработка единой терминологии в этой области. Сейчас употребляются одновременно несколько сотен только определений ИИ, не говоря уже о частных терминах. В ходе разработки общепонятных определений может быть преодолена извечная взаимная глухота «физиков» и «лириков», разработчиков и гуманитариев, инженеров и специалистов по этике. Но пока такое движение навстречу друг другу, увы, остается пожеланием.

Для церкви категорически неприемлемы любые попытки объявить ИИ моральным субъектом, то есть личностью, которая не только самостоятельно принимает решения, но и несет за них ответственность, включая этическую. Воспеватели безграничного научно-технического роста уверены, что человеку есть чему поучиться у машины, что преимущества ИИ — залог выживания дряхлеющего человечества. В этих голосах слышится столько неверия в способности человеческой личности, обладающей богоподобием, столько спеси и близорукости, что невольно вспоминаются строители Вавилонской башни. Разумеется, любые попытки вписать ИИ в трансгуманистический эксперимент представляются губительными и крайне опасными.

Развитие науки и техники продолжается, убыстряется его темп. Технология ИИ этически сложнее и «насыщеннее» многих прежних технологий, человечество еще не сталкивалось с подобным вызовом. Однако мы в состоянии осмыслить этот феномен и найти решение возникающих моральных проблем. Роль верующего сознания в этом процессе трудно переоценить.

Автор — председатель комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации Межсоборного присутствия РПЦ.