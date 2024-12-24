В ОП России назвали катастрофической ситуацию с детьми мигрантов в школе

Ситуация с детьми мигрантов в школах стала катастрофической, считает зампредседателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты России Маргарита Лянге. По ее словам, одобренный Совфедом закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, поможет «выровнять» такое положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Лянге

Фото: Страница Маргариты Лянге в соцсети «ВКонтакте» Маргарита Лянге

Фото: Страница Маргариты Лянге в соцсети «ВКонтакте»

«Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. Я знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему приводят»,— сказала госпожа Лянге в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, все дети имеют право на обучение, однако они должны понимать, что им говорит педагог. Маргарита Лянге выразила мнение, что в будущем в стране могут появиться специальные школы для обучения детей мигрантов русскому языку.

20 декабря Совет федерации одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Госдума приняла закон 11 декабря. Один из авторов инициативы — спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что, по результатам выборочной проверки, 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».