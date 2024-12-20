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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил запрет на прием в школы детей иностранцев без знаний русского

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проект был принят Госдумой в первом чтении 10 декабря, во втором и третьем чтениях — на следующий день. Изменения предполагают дополнение ст. 78 Закона «Об образовании» тремя новыми пунктами:

  • введение тестирования на знание русского языка при приеме в школу для детей иностранцев и лиц без гражданства;
  • организация тестирования исполнительным органом по контролю и надзору в сфере образования;
  • запрет приема в школу детей, не прошедших тестирование.

Порядок проведения тестирования будет устанавливать Министерство просвещения. Минимальное количество баллов и критерии оценивания определит Рособрнадзор. В пояснительной записке к проекту говорилось, что инициатива направлена на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что 41% детей иностранных граждан не владеют русским языком или знают его плохо. По его словам, низкий уровень знания языка у ученика вызывает стресс у ребенка и создает проблемы для одноклассников. Замглавы совета по госполитики в сфере поддержки русского языка Константин Деревянко критиковал инициативу, указывая, что такой закон «усилит риск межнациональной розни и конфликтов».

Подробнее о новой норме — в публикации «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».

Полина Мотызлевская

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