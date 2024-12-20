Дополнительные часы раздора

По словам заместителя главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давида Кришталя, предложение Минэкономики увеличить лимит сверхурочной работы не должно войти в Трудовой кодекс. В противном случае российский рынок труда ждет рост травматизма и профессиональных заболеваний. Ведомство, напротив, считает, что таким образом решит проблему дефицита кадров: увеличение рабочего времени становится альтернативой поиску новых сотрудников в условиях рекордно низкой безработицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как заявил “Ъ” зампред ФНПР Давид Кришталь, объединение профсоюзов выступает категорически против внесения в Трудовой кодекс (ТК) поправок, предложенных Минэкономики. «Нельзя законодательно, без разбору давать работодателям возможность увеличивать количество сверхурочных часов»,— отметил он.

Сверхурочные — рабочие часы, которые занятые по трудовому договору отрабатывают дополнительно к установленной ТК стандартной 40-часовой рабочей неделе. Адекватного учета рабочего времени в российской статистике нет — есть опросные данные работников и предприятий, но они всегда искажены личным восприятием респондентов. Тем не менее, как следует из сборника Росстата «Труд и занятость в России», в среднем в последние годы на одного занятого приходилось 38,1 часа отработанного времени, что не превышает длительность стандартной по ТК 40-часовой рабочей недели. Распределение этого показателя среди занятых, однако, неравномерно. Если большая часть (88%, или 63,5 млн человек) работает 31–40 часов в неделю, то 4,6%, или 3,3 млн человек,— больше: 2,6 млн заняты 41–50 часов в неделю, еще 700 тыс.— свыше 51 часа.

Минэкономики подготовило законопроект — пакет поправок к различным статьям Трудового кодекса, призванных облегчить работодателям наращивание интенсивности использования труда в условиях дефицита кадров (о документе вчера сообщил РБК). На нехватку персонала с конца 2022 года жалуются предприятия самых разных отраслей, а уровень безработицы в стране за 2023 год опустился до минимальных исторических значений. Ведомство, как следует из проекта, предлагает увеличить верхний предел сверхурочной работы в год до 240 часов вместо нынешних 120 — и оплачивать его в двойном размере с 121-го часа. Помимо этого, предлагается снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств — сейчас ТК это запрещает.

«Если эти поправки будут приняты в нынешнем виде, то через несколько лет мы обязательно столкнемся с ростом травматизма и профессиональной заболеваемости. Норма 120 часов появилась не на пустом месте, она отражает предел возможности работников дополнительно трудиться»,— говорит господин Кришталь. По его словам, обсуждение увеличения лимита сверхурочной работы возможно — но должно происходить применительно к конкретному предприятию и конкретному рабочему месту. «Работодатель может с помощью коллективного договора при желании работников зафиксировать их новые обязательства и объем компенсации. Но тут не может быть единого норматива на всю страну и для всех отраслей. Мы прекрасно понимаем, что в то время как часть российских предприятий действительно выпускает крайне востребованную продукцию, многие производят ширпотреб»,— сказал он.

Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян, впрочем, считает инициативу Минэкономики полезной и для бизнеса, и для работников. «Поскольку сверхурочная работа может быть оформлена только по взаимному согласию, то увеличение лимита даст работникам возможность больше заработать без поиска подработки. Компании, в свою очередь, смогут не нанимать новых работников, а привлекать тех, кто уже максимально адаптирован к их требованиям»,— говорит она.

Анастасия Мануйлова