Котяков оценил в 2,4 млн человек потребность рынка труда до 2030 года

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков выступил на правительственном часе в Госдуме. Он заявил, что потребность рынка труда в кадрах до 2030 года, по оценкам министерства, составляет не менее 2,4 млн человек. Например, число вакансий операторов машинного оборудования на одного безработного человека выросло в два раза. Ради удовлетворения потребностей рынка труда правительство планирует перестроить систему образования, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим специальностям возросло в 2,5 раза»,— сказал господин Котяков (цитата по сайту Госдумы). Также выступавший на правительственном часе министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к 2030 году в колледжах планируют подготовить 2 млн специалистов.

О грядущем дефиците на рынке труда в конце октября заявлял президент России Владимир Путин. Тогда он призвал госслужащих и бизнес учитывать эти прогнозы при планировании шагов в развитии экономики и социальной сферы.

Подробнее о ситуации на российском рынке труда — в материале «Труд платежом красен».