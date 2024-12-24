Правительство положили под елочку

Объявленный в понедельник в Елисейском дворце список кабинета премьер-министра Франсуа Байру вызвал во Франции шквал критики. Основной упрек: новое правительство не поражает новизной. В значительной степени оно составлено из осколков прежних правительств. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый министр по делам заморских территорий Франции Манюэль Вальс

Фото: Thomas Padilla / AP Новый министр по делам заморских территорий Франции Манюэль Вальс

Фото: Thomas Padilla / AP

Оппоненты упражняются в остроумии. «Правительство положили под елку!» — пишет газета Le Parisien. Глава социалистов Оливье Фор не выбирает слов: «В канун Рождества нам предлагают Хэллоуин, парад живых мертвецов. Французы ждали перемен, а не повторения того, что не сработало раньше». «День сурка!» — вторит ему секретарь компартии Фабьен Руссель. Это голоса левых. «Франсуа Байру собрал коалицию неудачников»,— говорит председатель «Национального объединения» (RN) Жордан Барделля. Это звучит справа.

Тем не менее за десять дней, прошедшие со времени назначения Франсуа Байру премьер-министром Франции, он сумел-таки провести переговоры, преодолеть первые противоречия и назначить 14 министров и 21 министра-делегата.

Статс-секретарей в правительстве не будет, Франсуа Байру стремился к максимально простой структуре кабинета. Похоже, что премьер-министру пришлось учесть интересы тех партий, которые не участвовали в консультациях. В день назначения о том, что он не войдет в состав правительства и что виновато в этом давление «Национального объединения», объявил Ксавье Бертран. Ему предложили было возглавить минюст, но видный «республиканец» (LR) отказался «участвовать в правительстве, собранном с одобрения Марин Ле Пен». Или, может быть, его кандидатура оказалась абсолютно неприемлемой для крайне правых, и Франсуа Байру сам пошел на попятную и обратился к проверенным кадрам в лице Жеральда Дарманена.

Желание господина Байру не ставить экспериментов и ограниченный выбор имеющихся под рукой кандидатов привел к логичному итогу. Новое правительство совсем не выглядит новым.

На ключевых постах четырех «государственных министров» нет ни единого человека, которого французы еще не видели в Матиньонском дворце, резиденции правительства. В кабинет Франсуа Байру вошли два его предшественника: Манюэль Вальс, побывавший министром внутренних дел и премьер-министром при Франсуа Олланде, и Элизабет Борн, глава правительства при Эмманюэле Макроне. Один в качестве министра заморских территорий, другая — в качестве министра образования.

Назначенный министром юстиции Жеральд Дарманен четыре с лишним года занимал пост министра внутренних дел в правительствах Жана Кастекса, Элизабет Борн и Габриэля Атталя. Он лишь ненадолго отвлекся на работу в парламенте. Его вторым номером, министром по делам заморских территорий, и станет Манюэль Вальс, которому предстоит сейчас восстанавливать пострадавшую от тайфуна Майотту и тушить протесты в Новой Каледонии и Гваделупе. Каждодневным партнером господина Дарманена в непрекращающемся в последние годы противостоянии МВД и судейского корпуса остается глава МВД Брюно Ретайо, проявивший себя деятельным сторонником порядка и противником иммиграции. Союз двух «ястребов» явно беспокоит левых и крайне левых. «Крайне правые под наблюдение крайне правых»,— возмутился Оливье Фор. Для правых и вправду сочетание скорее удачное.

Министром иностранных дел продолжает быть Жан-Ноэль Барро, однопартиец Франсуа Байру по партии «Демократическое движение». Он занял эту должность в прошлом правительстве Мишеля Барнье и ввиду краткости функционирования оного не успел пока особо себя проявить. Министр культуры Рашида Дати тоже не покидала свой кабинет в министерстве, работая при премьерстве Габриэля Атталя и весьма непродолжительном — Мишеля Барнье.

Противники правительства уже прислали ему черные метки и слева и справа. Глава социалистов Оливье Фор констатировал, что не выполнено ни одно из условий «пакта о ненападении», который предлагали заключить власти и партии и, следовательно, нет никаких препятствий для того, чтобы левые снова выступили с вотумом недоверия правительству. Правые же в лице «Национального объединения» Марин Ле Пен предупредили, что поскорее ждут от правительства Байру нового жесткого закона об иммиграции и вообще «будут судить по делам». Реальность же такова, что в руках у RN остается судьба кабинета министров. Левые будут засыпать предложениями о вотуме недоверия, и стоит только правым однажды к ним присоединиться в голосовании, как Франсуа Байру падет, как пал 4 декабря предыдущий кабинет Мишеля Барнье. Словом, начало года в правительстве и парламенте не обещает быть спокойным.