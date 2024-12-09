В Югре запустят программу по подготовке к госслужбе участников СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) со следующего года начнется программа по подготовке к госслужбе «Герои Югры». С ее помощью участники и ветераны специальной военной операции (СВО) смогут трудоустроиться на государственную и муниципальную службу, сообщили в пресс-центре правительства Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

По словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, сейчас идет работа над внутренней составляющей: разрабатывается методическая часть и образовательная основа. Преподавать будут руководители окружных органов власти и главы муниципалитетов.

«Это наши будущие управленцы, те, кто будет работать в учреждениях муниципального и регионального уровня, кто сегодня готов прийти на государственную, муниципальную службу»,— сказал господин Кухарук.

Напомним, в России действует программа «Время героев». Она направлена на подготовку управленцев из участников СВО. Так, в сентябре финалист проекта, командир войсковой части на СВО Александр Загайнов завершил стажировку в мэрии Екатеринбурга, правительстве Свердловской области и аппарате полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Ксения Тарских