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Коммерсантъ FM
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Героев переводят на местное время

Как в регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО

Как выяснил “Ъ”, власти российских регионов планируют массовый запуск программ—аналогов президентского проекта «Время героев» в начале 2025 года. С такой идеей выступил Владимир Путин. Выступая на съезде «Единой России», он привел в пример ряд субъектов РФ, чье руководство самостоятельно запустило программы для участников специальной военной операции (СВО), пусть и не всегда похожие на федеральный образец. Поделиться опытом с регионами готовы в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС), которая отвечает за федеральный проект.

Региональные кадровые программы должны помочь участникам СВО не только вернуться в привычную жизнь, но и продвинуться вверх по карьерной лестнице

Региональные кадровые программы должны помочь участникам СВО не только вернуться в привычную жизнь, но и продвинуться вверх по карьерной лестнице

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Региональные кадровые программы должны помочь участникам СВО не только вернуться в привычную жизнь, но и продвинуться вверх по карьерной лестнице

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Результаты стартовавшей в уходящем году кадровой программы для участников СВО «Время героев» отметил на съезде «Единой России» 14 декабря Владимир Путин. «Предлагаю и считаю необходимым… запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе»,— сказал президент. Напомним, обучение слушателей первого потока «Времени героев» стартовало 1 марта. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж» и предполагает наставничество со стороны федеральных чиновников и депутатов. Некоторые из 83 слушателей «Времени героев» уже получили высокие посты: среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава «Движения первых» Артур Орлов, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и др.

Одним из первых на инициативу президента откликнулся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, анонсировав набор в городскую программу «Время героев Петербурга» в «ближайшее время». В пресс-службе Смольного “Ъ” сообщили, что обучение начнется весной 2025 года. На январь 2025-го запланирован запуск проекта «Герои. Нижегородская область», рассказали “Ъ” в правительстве региона. Обучение продлится до мая и будет включать «современные методы и технологии управления, повышение личной эффективности, оценку потенциала и определение траектории развития участников». 16 декабря о старте с 2025 года региональной программы «Время героев» объявил глава Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, обучение будет проводиться по направлениям «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

Раньше остальных кадровые проекты, правда по немного другой схеме, запустили в Воронежской области и в Ставрополье. С начала 2023 года в Воронежской области работает комплексная программа реабилитации участников СВО, которая предусматривает обучение 13 профессиям (в том числе ремонту обуви и гончарному делу) на базе центра комплексной реабилитации «Семь ступеней». В Ставрополье с 1 сентября 2023 года по программе «Защитники» трудоустроено 109 участников СВО и 180 членов их семей. Губернатор Владимир Владимиров говорил, что речь идет «не только о работе в органах власти: это и помощь в переобучении, в трудоустройстве, поддержка предпринимателей». После поручения президента господин Владимиров распорядился организовать для участников проекта наставничество со стороны «краевых министров, глав муниципалитетов, руководителей крупных краевых организаций и предприятий». «Обеспечим обучение, а затем и стажировку»,— пообещал губернатор.

В Тульской области в апреле был запущен проект «Время героев 71», в рамках которого участникам СВО дается возможность бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. В сентябре заработал одноименный центр поддержки, который оказывает услуги МФЦ. Как пояснили “Ъ” в областном правительстве, в том числе благодаря этому проекту из 2 тыс. вернувшихся с фронта жителей региона трудоустроены почти 1,5 тыс. (450 снова заключили контракт, еще восемь состоят на учете в центре занятости). Но будет ли проект трансформирован в сторону системы наставничества, там сказать пока затруднились.

В Белгородской области в сентябре запустили проект по поддержке предпринимательской активности ветеранов СВО «Время своих героев». В его рамках участников спецоперации и членов их семей обучают действующие предприниматели из различных сфер бизнеса. Программу обучения стратегическому планированию, управлению финансами и маркетингу проходят более 40 человек. Тогда же была запущена «Школа героев Самарской области». По данным губернатора Вячеслава Федорищева, 50 ее слушателей «будут приглашены на работу» в правительство региона и муниципалитеты. А в Рязанской области с 1 ноября действует программа «Герои 62», «направленная на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе».

Отметим, что ряд губернаторов анонсировали продолжение «Времени героев» у себя в регионе еще до выступления президента. Например, глава Удмуртии Александр Бречалов сделал это 4 декабря, а губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук — 9 декабря. Внутреннюю составляющую и образовательную основу власти обоих регионов сейчас прорабатывают вместе с РАНХиГС. По данным Артема Жоги, программа «Герои Югры» будет запущена в феврале 2025 года, в первом потоке планируется участие более 150 человек.

11 декабря в ходе прямой линии о работе по созданию региональной программы «Время героев» сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер: «Будем организовывать такой социальный лифт»,— заявил он. О намерении запустить местный кадровый проект после праздников “Ъ” также сообщили в правительствах Бурятии, Крыма, Чувашии, Башкирии и Краснодарского края.

Подключиться к этому процессу намерено и руководство РАНХиГС, готовое поделиться с региональными властями «методиками и готовыми предложениями», сообщил 17 декабря ТАСС ректор академии Алексей Комиссаров. «Я вчера, наверное, с десятью губернаторами на эту тему поговорил. Кто-то уже это делает, кто-то собирается делать»,— отметил он. По словам господина Комиссарова, где-то проекты будут реализованы совместными усилиями регионов и РАНХиГС, а где-то академия будет это делать самостоятельно на базе своих филиалов.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

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