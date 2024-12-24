Минфин не поддержал инициативу о льготной ипотеке для участников спецоперации

Министерство финансов России не поддержало предложение о введении льготной ипотечной программы для участников специальной военной операции (СВО). Об этом передает «РИА Новости», в распоряжении которого оказался соответствующий документ. По данным ведомства, более 770 тыс. семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки на сумму 450 тыс. руб.

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается»,— следует из ответа замглавы ведомства Ивана Чебескова. Отмечено, что льготные программы наподобие «Семейной ипотеки» и других создали на рынке диспропорции. Ведомство подчеркнуло, что многократное продление этих программ привело к превращению льготной ипотеки в массовый продукт, который не обеспечил доступность жилья.

В Минфине указали на необходимость выделения из федерального бюджета дополнительных средств для создания новых механизмов обеспечения жильем отдельных категорий россиян. Источники покрытия этих расходов не определены, говорится в документе.

Вчера Владимир Путин на совещании по экономвопросам поручил донастроить льготные кредитные программы. Ранее президент посчитал безобразием, когда банки говорят о лимитах и отказываются выдавать семейную ипотеку под этим предлогом.

Об изменениях в льготной программе — в материале «Ъ».