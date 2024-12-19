Путин считает безобразием отказ банков выдавать семейную ипотеку из-за лимитов

По семейной ипотеке у банков не должно быть никаких лимитов, заявил президент Владимир Путин. Он считает безобразием ситуацию, когда банки отказываются выдавать гражданам положенную семейную ипотеку под таким предлогом.

«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано... что никаких лимитов не будет»,— сказал господин Путин на «Итогах года».

Президент отметил, что банки получают 6% от тех, кто использует «семейную ипотеку» и субсидии от государства, которые покрывают разницу между банковской ставкой и этими 6%. По словам главы государства, государство должно возмещать эту разницу и «никаких лимитов быть не должно».

Президент также рассказал, что недавно ему говорили об идее свернуть в России IT-ипотеку. Он считает, что такой необходимости с точки зрения экономии бюджета нет.

Об изменениях в льготной программе — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».