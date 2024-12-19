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Коммерсантъ FM
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Путин считает безобразием отказ банков выдавать семейную ипотеку из-за лимитов

По семейной ипотеке у банков не должно быть никаких лимитов, заявил президент Владимир Путин. Он считает безобразием ситуацию, когда банки отказываются выдавать гражданам положенную семейную ипотеку под таким предлогом.

«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано... что никаких лимитов не будет»,— сказал господин Путин на «Итогах года».

Президент отметил, что банки получают 6% от тех, кто использует «семейную ипотеку» и субсидии от государства, которые покрывают разницу между банковской ставкой и этими 6%. По словам главы государства, государство должно возмещать эту разницу и «никаких лимитов быть не должно».

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Президент также рассказал, что недавно ему говорили об идее свернуть в России IT-ипотеку. Он считает, что такой необходимости с точки зрения экономии бюджета нет.

Об изменениях в льготной программе — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».

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Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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