Минфин: более 770 тыс. семей воспользовались выплатой на ипотеку

Более 770 тыс. семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки на сумму 450 тыс. руб., сообщила пресс-служба Минфина РФ. В 2024 году такой помощью уже воспользовались 159 тыс. семей. В ведомстве также рассказали, что на реализацию программы выделены бюджетные средства — 78,6 млрд руб.

В ходе «Итогов года» президент Владимир Путин потребовал, чтобы правительство обеспечило достаточный объем субсидий для программ льготной ипотеки. Он подчеркнул, что поддержка семейной ипотеки будет продолжена без ограничений со стороны государства.

В рамках поручения президента Минфин изменит правила «Семейной ипотеки», чтобы убрать из программы механизм лимитов, сообщили в ведомстве. При этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен, уточнили в министерстве.

Об изменениях в льготной программе — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».