Владимир Путин поручил донастроить льготные кредитные программы

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На встрече с министрами он заявил, что нужно донастроить льготные кредитные программы. Президент поручил в том числе проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин пояснил, что власти действуют «в объективных условиях необходимости сдерживания инфляции». «Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развитие экономики предложения»,— отметил президент (цитата по пресс-службе Кремля).

Глава государства призвал проводить информационную работу, чтобы граждане и предприниматели знали о всех льготных программах и их условиях. Он также поручил не допускать ситуаций, когда программы востребованы, но финансовые лимиты по ним исчерпаны.

19 декабря во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что по семейной ипотеке у банков не должно быть никаких лимитов. Он назвал безобразием ситуацию, когда банки отказываются выдавать гражданам положенную семейную ипотеку под таким предлогом. По данным Минфина, более 770 тыс. семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки на сумму 450 тыс. руб.

Об изменениях в льготной программе — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».