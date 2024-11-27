От класса до рабочего

Правительство намерено восстановить короткие программы обучения по рабочим специальностям — об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам обсуждения в Госдуме. В советские времена они преподавались в профтехучилищах (ПТУ), теперь это будут учреждения начального профобразования (НПО). Инициативу активно отстаивал на «правительственном часе» спикер Госдумы Вячеслав Володин — по его словам, это позволит решить проблему «заполнения мигрантами» рабочих мест. Он нашел поддержку у главы профильного думского комитета Ирины Белых и министра просвещения Сергея Кравцова. Однако глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что многие выпускники НПО будут несовершеннолетними, а закон запрещает им работать на опасных и вредных для здоровья производствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов хвалил средний уровень профобразования, но был не против восстановления начального

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов хвалил средний уровень профобразования, но был не против восстановления начального

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду «правительственный час» в Госдуме растянулся на четыре: депутаты горячо обсуждали с представителями профильных министерств, как повысить эффективность системы среднего профобразования (СПО) и обеспечить промышленность рабочими кадрами. Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов (ЕР) привел данные ВЦИОМа: «60% россиян считают достаточным уровнем образования для успешной жизни — высшее. А это неправильно! Надо, чтобы СПО ассоциировалось у людей с передовым краем технологий». Он особо подчеркнул, что тема встречи была предложена спикером Госдумы Вячеславом Володиным (ЕР). Тот в Telegram-канале заявил, что половина комментариев его подписчиков посвящена «необходимости подготовки квалифицированных кадров и повышению престижа рабочих специальностей». Для этого господин Володин предложил отменить ОГЭ и ЕГЭ при поступлении на рабочие специальности (напомним, сейчас в колледжи зачисляют на основе среднего балла аттестата, однако выпускники 9-х и 11-х классов все равно должны сдавать обязательные ОГЭ и ЕГЭ). Но на «правительственном часе» основной проблемой в этой сфере спикер назвал «фактическое отсутствие начального профессионального образования».

Начальное профобразование — освоение специальностей, не требующих изучения сложных технических компетенций и навыков (слесарь, крановщик, повар, парикмахер и т. д.). Сроки обучения здесь меньше, чем в учреждениях среднего профессионального образования: программы длятся от десяти месяцев до трех лет. Во времена СССР такая подготовка проходила в ПТУ, в Российской Федерации это были учреждения НПО. С 2013 года они были включены в систему СПО и перестали существовать как отдельный формат обучения.

Господин Володин уверен, что многие выпускники 9-х классов могли бы за полтора-два года выучиться на рабочих и быстро выйти на рынок труда, чтобы решить проблему дефицита кадров. В отсутствие такой возможности рабочие места «заполняются мигрантами», посетовал спикер. Он попытался заручиться поддержкой министра труда Антона Котякова. Однако тот заявил, что сначала нужно составить кадровый прогноз и только после этого соотносить учебные места с необходимыми для экономики специальностями.

Также господин Котяков напомнил, что многие выпускники программ НПО будут несовершеннолетними и не смогут работать по профессиям из списка вредных и опасных для здоровья. К тому же в законодательстве записаны разные условия труда для детей и взрослых. Поэтому выпускники НПО не смогут оперативно решить кадровые проблемы российской промышленности.

Тем не менее глава думского комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР) назвала ликвидацию НПО «большой ошибкой» и призвала его восстановить.

«Мы ждем от Минэкономразвития план по всем отраслям. От Минтруда — баланс рынка труда. От Минпросвещения и Минобразования — стандарты, программы, их корректировку с учетом всех запросов»,— поставила депутат задачу правительству.

Министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что «современная система СПО — масштабна». По его словам, сейчас в России более чем 3,5 тыс. таких образовательных организаций, где 200 тыс. педагогов обучают 3,7 млн студентов. Проблема в том, пояснил министр, что в 1990-е эти учреждения «передали с федерального уровня в ведении регионов». Однако после этого он согласился с господином Володиным и назвал большими проблемами отказ от системы НПО и недостаточную престижность рабочих профессий. Впрочем, министр не стал комментировать предложение спикера отказаться от обязательных ОГЭ и ЕГЭ. Вместо этого он предложил активно работать над широкой информационной поддержкой «приемных кампаний» в учреждения СПО и углубить совместную с предприятиями профориентацию школьников. Благодаря этим мерам, похвастался он, за последние шесть лет уже удалось на 14,5% увеличить долю девятиклассников, выбирающих профессиональное образование.

Подводя итог «правительственного часа», вице-премьер Дмитрий Чернышенко (курирует образовательную политику) заявил, что «нам действительно необходимо проработать восстановление НПО под актуальные задачи экономики». Он заверил, что этот вопрос будут рассматривать при формировании новой стратегии образования. Сейчас в этом процессе задействовано 14 рабочих групп, куда входят и депутаты с представителями регионов. «В вопросе того, что касается сдачи ОГЭ и ЕГЭ, крайне важно упростить порядок поступления в СПО»,— также добавил он.

Полина Ячменникова