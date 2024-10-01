Школьникам улучшат ориентацию

В понедельник в Совете федерации сенаторы, чиновники и работодатели обсуждали развитие профессиональной ориентации в российских школах. Участники дискуссии пришли к выводу, что этот процесс касается не только детей: не менее важно учить педагогов и «мастеров с завода» рекламировать важные для экономики региона профессии. Кроме того, нужно ориентировать школьников «работать не только для себя и своей семьи, но и для Родины».

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Открывая дискуссию, председатель образовательного комитета СФ Лилия Гумерова назвала раннюю профориентацию «первой ступенью в построении суверенной экономики нашей страны и достижении технологического суверенитета». Именно поэтому в последнее время теме профориентации стали уделять повышенное внимание, пояснила она. Ссылаясь на данные ВЦИОМа, госпожа Гумерова заявила, что необходимость школьной профориентации поддерживают 86% родителей. «Мне кажется, эта цифра скоро приблизится и к 100%, просто пока не все родители понимают, в чем суть занятий»,— предположила сенатор, добавив, что в этом направлении тоже ведется работа.

Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал о результатах всероссийского телефонного опроса, который был проведен весной 2024 года.

Оказалось, что 40% россиян «ориентируются при выборе профессии на собственные желания», а вот профориентационные тесты и лекции указали всего 2% опрошенных.

Стоит отметить: судя по данным, представленным в презентации господина Абрамова, 5% россиян уверены, что профориентация в школах вовсе не нужна.

Первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев не стал отрицать, что ведомству «есть над чем работать». Но «основной шаг», по его мнению, был сделан еще год назад. Напомним, в сентябре 2023 года Минпросвещения внедрило обязательную для всех школ единую модель профориентационной деятельности — минимум 40 часов для учеников 6–11-х классов. Она основана на проекте раннего выбора профессии «Билет в будущее», который реализуется с 2018 года в рамках нацпроекта «Образование».

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Модель предполагает, что в каждом регионе «исходя из стратегии развития субъекта» создается «перечень приоритетных профессий». Далее школьникам организуют экскурсии на подходящие предприятия и проводят мастер-классы работодателей. Параллельно педагоги проходят курсы повышения квалификации, чтобы узнать больше о процессе профориентации и заинтересовать детей нужными для региона специальностями.

Также в модели Минпросвещения прописана профориентационная диагностика, которая призвана выявить личные качества и склонности школьника. Впрочем, директор Фонда гуманитарных проектов (реализует проект «Билет в будущее») Иван Есин подчеркнул, что эта процедура нужна родителям — для лучшего понимания своего ребенка. А сам школьник может определиться с профессией только на месте — во время экскурсий к потенциальным работодателям. «Если ребенок пришел в медицинский кабинет и понял, что ему там не нравится,— это тоже результат,— пояснил господин Есин.— А если пришел на современный завод — у нас есть современные заводы! — и очаровался, то это вообще успех».

Интерес школьника к профессии напрямую зависит от того, что именно мастер с предприятия расскажет ему о своей работе, добавил директор фонда: «Поэтому нужно обучать и предприятия профориентационной работе.

Чтобы там могли объяснить ценность труда и то, почему рабочая профессия — это круто». По словам господина Есина, работодатели постепенно это понимают: за первые три года к проекту «Билет в будущее» присоединились всего 1200 партнеров-работодателей, а сейчас их уже 10600.

Представитель одного из таких предприятий-партнеров, директор по управлению персоналом корпорации «Ростех» Юлия Цветкова подчеркнула, что работодатели рассчитывают на более эффективное сотрудничество с системой образования. Она предложила дополнительную льготу для выпускников предпрофильных классов школ, организованных совместно с корпорацией: добавление дополнительных баллов при поступлении на целевое обучение в вузы.

Замглавы комитета Совфеда по образованию Екатерина Алтабаева заявила в конце встречи, что главное — «сформировать гражданскую позицию школьников». «Если они не осознают, что хотят работать не только для себя и своей семьи, но и для Родины, перспективы обучения и профориентации будут не то чтобы нулевые, но совсем не те, которые мы бы хотели»,— заключила она.

Полина Ячменникова