Минобрнауки ускорит высшее образование

Минобрнауки разрешит сокращать срок обучения в вузе для выпускников профильных колледжей. Такое положение ведомство планирует «с учетом сложившейся практики» включить в обновленные федеральные госстандарты высшего образования (ФГОС). Опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что нововведение поможет ускорить приток новых кадров в реальный сектор экономики, но сокращенное обучение подходит далеко не всем специальностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Минобрнауки объявило, что в новом поколении ФГОС высшего образования может появиться положение о сокращенном времени обучения в вузах для выпускников профильных колледжей. Ранее президент России Владимир Путин дал такое поручение по итогам заседания президиума Госсовета 21 сентября 2023 года.

«Вопрос о включении положения о сокращении сроков обучения в вузах для выпускников колледжей в ФГОС-4 в настоящее время прорабатывается с учетом сложившейся практики»,— сообщили в Минобрнауки в ответ на запрос “Ъ”. В ведомстве уточнили, что законодательство и сейчас позволяет сокращать сроки обучения в вузах с учетом дисциплин, модулей и практик, освоенных ранее в других образовательных организациях — в том числе и среднего профессионального образования (СПО).

В частности, Российский государственный университет правосудия уже предлагает сокращенное обучение для выпускников своих же программ среднего профобразования. При этом выпускники колледжа поступают в университет по внутренним экзаменам. Вуз сообщил “Ъ”, что руководствуется совместным приказом Минобрнауки и Минпросвещения №845/369 от 2020 года, а также действующим ФГОС.

Ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев подтверждает: выпускники, имеющие диплом СПО, уже сейчас могут получить в ряде вузов высшее образование по ускоренной программе. «Как правило, они поступают не по ЕГЭ, а по вступительным испытаниям, которые университет разрабатывает самостоятельно. Количество дисциплин, которые должен сдать такой абитуриент, вуз также определяет самостоятельно. Но поступают они все-таки на первый курс. Это правило общее для всех форм обучения: очной, вечерней и заочной,— объясняет ректор.— Ускорение обучения происходит за счет перезачета дисциплин, изученных в колледже. Так, в ГУУ у таких студентов очной формы обучения были сокращены сроки на 1 год, а по заочной форме обучения — на 1,5 года». Господин Строев добавил, что существует возможность зачесть оценку изучения некоторых дисциплин, если по ним совпадают формы аттестации (экзамен, зачет, курсовой проект или курсовая работа).

“Ъ” попросил Минобрнауки пояснить, зачем в таком случае нужно дополнительное госрегулирование сложившийся практики.

«Решение закрепит положительную практику на нормативном уровне»,— сообщили в министерстве, добавив, что «в процессе выработки конкретных формулировок возможно появление и других новаций, однако говорить о них предметно пока преждевременно».

Замдиректора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов считает, что инициатива продиктована экономической ситуацией: «Сейчас происходит снижение числа занятых в экономике как раз среди молодежи, а это одна из самых активных и перспективных групп». Он отмечает, что инициатива позволит выпускникам колледжей раньше выйти на рынок труда, а в дальнейшем они смогут повысить квалификацию: «Сейчас увеличивается продолжительность жизни, поэтому учиться и обновлять свои навыки необходимо независимо от уровня образования».

Завкафедрой педагогической психологии МГППУ Татьяна Егоренко считает, что механизм может стать популярным у выпускников педагогических колледжей: «Они смогут выйти на работу, совмещая преподавание с учебой в вузе. Кроме того, во время работы у них могут возникнуть профессиональные вопросы, ответы на которые они получат в вузе».

Госпожа Егоренко предполагает, что сокращенное обучение может частично решить вопрос с нехваткой педагогических кадров.

«Мой опыт общения с преподавателями, которые уже отучились по подобной схеме, показывает, что это квалифицированные специалисты. Так что в педагогическом сообществе эта инициатива будет воспринята позитивно»,— считает она.

Ректор МПГУ Алексей Лубков добавляет: раньше существовала практика, когда выпускники педколледжей поступали в вуз сразу на третий курс с учетом перезачтенных дисциплин — и для них даже существовали отдельные учебные группы. «Педколледжи постоянно ставят вопрос о возвращении прежнего порядка, да и для вуза такая организация обучения понятна и привычна,— отмечает ректор.— Возможно, ее возвращение сделает процесс более понятным, организованным, дифференцированным».

Тем не менее собеседники “Ъ” предупреждают, что идея сокращенного образования подойдет не для всех специальностей.

«Если появятся специализированные колледжи, которые будут готовить инженеров с усиленной физико-математической подготовкой, это замечательно. Но даже после них все-таки надо идти на первый курс,— полагает директор Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергей Негодяев.— Дело в том, что на первых курсах любого технического вуза на серьезном уровне преподают высшую математику, общую физику, теоретическую механику, основы инженерного проектирования. А в колледжах уровень преподавания этих дисциплин будет рассчитан на выпускников 9-х классов, что значительно ниже любого университетского». Его коллега, директор Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики МФТИ Андрей Батурин также считает, что сокращенное обучение не может быть удачной идеей для серьезных технических специальностей: «В физтехе даже для тех, кто приходит из других вузов, была распространена практика перевода с потерей года».

Директор по разработке и исследованиям компании «Профилум» (разработчик цифровых сервисов профориентации и аналитики рынка труда) Виталий Алтухов напоминает, что в России растет популярность колледжей. По его мнению, это во многом обусловлено так называемой транзитной траекторией — когда можно без ЕГЭ поступить в колледж, а потом также без госэкзамена поступить в вуз. «По разным оценкам, такую траекторию выбирали от 20 до 30% поступающих в колледж»,— рассказывает эксперт. Впрочем, сейчас в ряд вузов может понадобится сдавать ЕГЭ и после колледжа. Но если при поступлении в вуз на ту же специальность можно будет сдать специализированные внутренние экзамены, это упростит поступление и станет дополнительной мотивацией выбирать СПО, говорит господин Алтухов.

Полина Ячменникова