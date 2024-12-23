Центробанк отметил умеренный рост деловой активности

Темпы роста деловой активности в России в декабре снизились в сравнении с ноябрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России составил 4,2 пункта в декабре, в ноябре этот показатель был равен 5 пунктам, сообщил регулятор. В то же время Центробанк отметил позитивные ожидания компаний на ближайшие три месяца, несмотря на снижение оценок по спросу и производству продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий», ожидания компаний по производству выросли на 1 пункт, до 12,4 пункта. ЦБ отметил, что оценки бизнес-климата в декабре в то же время снизились практически во всех областях. Ожидания на спрос выросли до 11,2 пункта (+0,3) при снижении оценок спроса в большинстве видов деятельности и в целом по экономике.

В то же время ценовые ожидания бизнеса выросли до 28,4 пункта (+2,4), достигнув максимума с апреля 2022 года. Регулятор добавил, что ожидания находятся намного выше значений за 2017–2019 годы, когда темпы инфляции были ближе к целевым значениям.

Согласно материалам исследования S&P Global, в России второй месяц подряд растет деловая активность в обрабатывающих областях. Рост связали с увеличенным спросом. При этом несколько снизились показатели занятости и объемы невыполненных заказов.

Подробнее о ситуации в секторе — в материале «Ъ» «Промышленность поработала на удержание».