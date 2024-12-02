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Коммерсантъ FM
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Деловая активность в обрабатывающих отраслях России растет второй месяц подряд

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России по итогам ноября 2024 года вырос с 50,6 до 51,3, следует из материалов исследования S&P Global (pdf.). Это наивысший показатель с августа текущего года, а также второй подряд месяц роста активности.

Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, ниже — о спаде.

Согласно докладу, объемы производства и новые заказы начали расти на фоне увеличенного спроса. Зарубежные продажи также демонстрировали положительную динамику в течение последних четырех месяцев. При этом, отмечается в материале, показатели занятости несколько снизились, а объемы невыполненных заказов сократились в четвертый раз за последние полгода. Причиной снижения стали запасы, которые компании смогли исчерпать.

Активность закупок продолжила расти, несмотря на увеличение сроков доставки. Цены на производственные затраты выросли до максимума с октября 2023 года. Это произошло под влиянием слабого обменного курса и более высоких затрат поставщиков. Инфляция себестоимости продукции увеличилась до самого высокого уровня за год. Деловые настроения улучшились до четырехмесячного максимума.

Подробнее о ситуации в секторе — в материале «Ъ» «Промышленность поработала на удержание».

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