Новогодние построения

В новогодние праздники депутаты Госдумы от большинства парламентских партий, завершившие на прошлой неделе осеннюю сессию, продолжат свою работу, сделав акцент на поздравлении участников специальной военной операции (СВО) и их семей, выяснил “Ъ”. Тематические мероприятия уже запланировали «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий начнет 2025 год с посещения новых регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предновогодний настрой своих избирателей КПРФ решила поддержать отправкой праздничных подарков детям, проживающим на новых и приграничных территориях

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Предновогодний настрой своих избирателей КПРФ решила поддержать отправкой праздничных подарков детям, проживающим на новых и приграничных территориях

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Единая Россия» заготовила целый пул праздничных мероприятий, следует из очередных рекомендаций партии для депутатов Госдумы (“Ъ” ознакомился с ними). Поучаствовать в них советуют всем членам фракции. «Марафон новогодних мероприятий» откроют «новогодние утренники» для жителей многоквартирных домов, многодетных семей и семей участников СВО. Среди прочего на утренниках партийцы проведут тематические мастер-классы, конкурсы, семейные кинопоказы и танцевальные вечера. Затем единороссы откроют акцию «С Новым годом, ветеран!» для участников Великой Отечественной войны: депутатам предложено лично посетить проживающих в их округах ветеранов, вручить им подарки и зафиксировать визит в соцсетях. Также в новогодних планах — посещение утренников в детдомах, детсадах и школах с вручением подарков, а также визиты в пункты временного размещения (с подарками, поздравлениями и «оказанием посильной помощи при необходимости»).

КПРФ «ждет насыщенное завершение года», рассказал “Ъ” первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. 23 декабря партийцы направили в зону СВО «новогодний гуманитарный конвой», который среди прочего доставит подарки для детей из новых и приграничных регионов. А 24 декабря коммунисты проведут общероссийское партсобрание, где подведут итоги уходящего года и определят задачи на следующий, ключевым событием которого станет празднование 80-летия Победы. Кроме того, депутатам от КПРФ на предновогоднюю неделю и праздничные дни поставлена задача отчитаться перед избирателями о проделанной работе. Также они поздравят с праздниками семьи товарищей, находящихся в зоне СВО, пообещал господин Афонин, а «особую заботу, тепло и внимание в новогодние дни коммунисты уделят родным и близким своих товарищей, погибших на фронте».

Депутаты от «Справедливой России — За правду!» (СРЗП) вместе с главами региональных ячеек поздравят детей на «Елках желаний», посетят ветеранские организации и организуют сбор подарков для детдомов, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. Партактив поздравит членов семей участников СВО, вручит подарки детям из многодетных семей и организует показы патриотических и новогодних фильмов для семей, состоящих на учете в центрах социального обслуживания. А лидер СРЗП Сергей Миронов в Рождественский сочельник поздравит с праздниками подопечных социального центра при храме в Коломне.

ЛДПР начала предновогоднюю неделю с итоговой пресс-конференции в Москве, на которой похвасталась 28 принятыми Думой законами, разработанными с участием либерал-демократов. «Это много, учитывая, что мы оппозиционная политическая сила»,— подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий, пообещав провести весь следующий год под знаком 35-летия ЛДПР (партия отметила юбилей 13 декабря 2024 года). Сам господин Слуцкий сразу после Нового года посетит новые регионы, рассказали “Ъ” в пресс-службе партии. «Что касается каникул, для депутатов ЛДПР их не существует, мы не уходим в отпуск ни летом, ни в новогодние праздники»,— заявил председатель партии.

Партия «Новые люди» не строит масштабных предновогодних планов. Известно лишь, что на этой неделе ее лидеры тоже проведут итоговую пресс-конференцию.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова