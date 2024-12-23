Новые выбросы мазута в Анапе произошли почти на всех ранее убранных пляжах

Повторные выбросы мазута произошли утром 23 декабря в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете. Как сообщает оперштаб Кубани, после шторма в зоне ЧС в Анапе обследовали 23 км берега, где фиксировали загрязнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей в Благовещенской. Как сообщают власти, почта на всех участках, где провели активную уборку, фиксируют новые выбросы. В оперштабе пояснили, что загрязнения разного масштаба – от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 кв. м до 50 кв. м.

Утром специалисты и волонтеры возобновили уборку прибрежной полосы. С пляжей продолжают вывозить собранные ранее мешки с загрязненным песком. Как утверждают в оперштабе, после ночного шторма они практически не повреждены.

О том, что происходит на кубанских пляжах после разлива мазута в Черном море — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина