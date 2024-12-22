Германия докапывается до истины

В Германии расследуют обстоятельства трагедии в городе Магдебург, где 50-летний выходец из Саудовской Аравии влетел в толпу на автомобиле, в результате чего минимум пять человек погибли, еще около двух сотен были ранены. Многим в стране нынешняя атака напомнила печальные события восьмилетней давности на берлинской рождественской ярмарке, когда в людей на грузовике въехал исламист. Впрочем, нынешнее происшествие оказалось куда более запутанным: преступление совершил человек, открыто заявлявший о своей ненависти к исламу. Так или иначе, на фоне разворачивающейся предвыборной кампании перед февральскими выборами в Бундестаг нынешние события грозят вновь вывести тему миграции на первое место в списке озабоченностей немецкого электората.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль, на котором террорист въехал в скопление людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

Фото: Axel Schmidt, Reuters Автомобиль, на котором террорист въехал в скопление людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

Фото: Axel Schmidt, Reuters

Наезд автомобиля на людей, пришедших в пятницу вечером на рождественский базар в немецком городе Магдебург, в результате чего погибли четыре женщины и один ребенок, а около 200 человек получили ранения, вызвал в обществе возмущение и скорбь. Но еще больше — недоумение: люди не понимают, какими мотивами руководствовался убийца — 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен. Когда страшные подробности инцидента только еще начали появляться, у многих это нападение вызвало сравнение со схожей атакой иммигранта-исламиста на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре 2016 года, унесшей жизни 12 человек. Однако позднее, когда в СМИ стали просачиваться сведения о личности нападавшего, картина преступления стала казаться все более запутанной.

Как выяснилось, мужчина приехал в Германию в 2006 году, через десять лет получил статус беженца. Он работал психиатром в городе Бернбург и даже был своего рода знаменитостью.

На своей страничке в одной из соцсетей, где у него было около 40 тыс. подписчиков, он критиковал ислам, высказывался в поддержку мусульман, ставших атеистами или принявших христианство, и выражал симпатии к ультраправым силам. У этого человека даже брали интервью. В 2019 году в беседе с немецкими изданиями Frankfurter Allgemeine Zeitung и Frankurter Rundschau он рассказал, как помогал женщинам из Саудовской Аравии бежать из страны, о том, как оказывал помощь саудовцам в получении убежища. «Я — самый агрессивный критик ислама в истории. Если вы мне не верите, спросите у арабов»,— утверждал он тогда. А незадолго до того как устроить наезд на рождественскую ярмарку в Магдебурге, Талеб дал интервью американскому блогу антиисламской направленности, где в красках поведал о некоей «секретной операции» Германии по преследованию бывших мусульман из Саудовской Аравии.

На этом фоне для многих, включая правоохранителей и следователей, главным вопросом осталось то, что же могло подтолкнуть человека, ненавидящего ислам, к совершению преступления в стиле тех, которые все последние годы в Европе совершали преимущественно исламисты. Частичным объяснением можно счесть разве что тот факт, что в момент наезда на толпу людей он находился под воздействием наркотиков — позднее в его крови были обнаружены следы психотропных веществ.

Не меньше вопросов у людей возникло и в связи с информацией о том, что этого страшного теракта (хотя официально его пока не квалифицировали так) можно было избежать. Как выяснил Der Spiegel, власти в Эр-Рияде трижды предупреждали Берлин о возможной угрозе, исходящей от Талеба аль-Абдулмохсена (на родине он обвинялся в работорговле), но немецкие силовики к этому не прислушались.

В субботу вечером в городском соборе Магдебурга, недалеко от места преступления, прошло траурное мероприятие в честь жертв трагедии, на котором присутствовали канцлер Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и другие немецкие политики. «Сейчас важно, чтобы… мы не позволили тем, кто хочет сеять ненависть, уйти от ответственности, чтобы мы не оставили виновных безнаказанными и чтобы мы предприняли действия со всей строгостью закона»,— заявил канцлер, охарактеризовав нападение как «ужасный, безумный акт».

Главным же посылом многих других политиков стала мысль о том, что случившееся ни в коем случае не должно использоваться в политических целях.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы это нападение не было использовано в своих целях ни одной из сторон»,— заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, выразив обеспокоенность, что нападение может сыграть на руку тем, кто пропагандирует антииммигрантские идеи. «Вчерашнее ужасное деяние в Магдебурге не вписывается в схему, которую мы наблюдали до сих пор. Это обязывает нас, политиков, на мгновение остановиться»,— сказал, в свою очередь, лидер правоцентристского Христианско-демократического союза и кандидат на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц, также завуалированно призывая не раздувать антииммигрантские настроения.

Напомним, что уже 23 февраля будущего года в Германии пройдут внеочередные выборы в парламент, второе место на которых, к явному неудовольствию партий мейнстрима, судя по опросам, может отойти крайне правой «Альтернативе для Германии» (АдГ), давно зарекомендовавшей себя в качестве главного борца с миграцией.

В последних исследованиях института Forschergruppe Wahlen, посвященных тому, что больше всего беспокоит немецких избирателей, экономический кризис обогнал миграцию.

Однако на фоне нынешней атаки, совершенной руками выходца из Саудовской Аравии, вопрос о получателях статуса беженцев и мигрантах почти наверняка вновь выйдет на первый план. Ровно так произошло после резни, устроенной в августе текущего года выходцем из Сирии на фестивале в Золингене на западе Германии (см. “Ъ” за 25 августа). На фоне той трагедии АдГ смогла серьезно упрочить свои позиции на сентябрьских выборах в трех восточных немецких землях, вынудив и партии мейнстрима заметно ужесточить свои взгляды по вопросу миграции.

Наталия Портякова