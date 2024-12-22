Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Германия докапывается до истины

Теракт в Магдебурге оставил много вопросов

В Германии расследуют обстоятельства трагедии в городе Магдебург, где 50-летний выходец из Саудовской Аравии влетел в толпу на автомобиле, в результате чего минимум пять человек погибли, еще около двух сотен были ранены. Многим в стране нынешняя атака напомнила печальные события восьмилетней давности на берлинской рождественской ярмарке, когда в людей на грузовике въехал исламист. Впрочем, нынешнее происшествие оказалось куда более запутанным: преступление совершил человек, открыто заявлявший о своей ненависти к исламу. Так или иначе, на фоне разворачивающейся предвыборной кампании перед февральскими выборами в Бундестаг нынешние события грозят вновь вывести тему миграции на первое место в списке озабоченностей немецкого электората.

Автомобиль, на котором террорист въехал в скопление людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

Автомобиль, на котором террорист въехал в скопление людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

Фото: Axel Schmidt, Reuters

Автомобиль, на котором террорист въехал в скопление людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

Фото: Axel Schmidt, Reuters

Наезд автомобиля на людей, пришедших в пятницу вечером на рождественский базар в немецком городе Магдебург, в результате чего погибли четыре женщины и один ребенок, а около 200 человек получили ранения, вызвал в обществе возмущение и скорбь. Но еще больше — недоумение: люди не понимают, какими мотивами руководствовался убийца — 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен. Когда страшные подробности инцидента только еще начали появляться, у многих это нападение вызвало сравнение со схожей атакой иммигранта-исламиста на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре 2016 года, унесшей жизни 12 человек. Однако позднее, когда в СМИ стали просачиваться сведения о личности нападавшего, картина преступления стала казаться все более запутанной.

Как выяснилось, мужчина приехал в Германию в 2006 году, через десять лет получил статус беженца. Он работал психиатром в городе Бернбург и даже был своего рода знаменитостью.

На своей страничке в одной из соцсетей, где у него было около 40 тыс. подписчиков, он критиковал ислам, высказывался в поддержку мусульман, ставших атеистами или принявших христианство, и выражал симпатии к ультраправым силам. У этого человека даже брали интервью. В 2019 году в беседе с немецкими изданиями Frankfurter Allgemeine Zeitung и Frankurter Rundschau он рассказал, как помогал женщинам из Саудовской Аравии бежать из страны, о том, как оказывал помощь саудовцам в получении убежища. «Я — самый агрессивный критик ислама в истории. Если вы мне не верите, спросите у арабов»,— утверждал он тогда. А незадолго до того как устроить наезд на рождественскую ярмарку в Магдебурге, Талеб дал интервью американскому блогу антиисламской направленности, где в красках поведал о некоей «секретной операции» Германии по преследованию бывших мусульман из Саудовской Аравии.

На этом фоне для многих, включая правоохранителей и следователей, главным вопросом осталось то, что же могло подтолкнуть человека, ненавидящего ислам, к совершению преступления в стиле тех, которые все последние годы в Европе совершали преимущественно исламисты. Частичным объяснением можно счесть разве что тот факт, что в момент наезда на толпу людей он находился под воздействием наркотиков — позднее в его крови были обнаружены следы психотропных веществ.

Не меньше вопросов у людей возникло и в связи с информацией о том, что этого страшного теракта (хотя официально его пока не квалифицировали так) можно было избежать. Как выяснил Der Spiegel, власти в Эр-Рияде трижды предупреждали Берлин о возможной угрозе, исходящей от Талеба аль-Абдулмохсена (на родине он обвинялся в работорговле), но немецкие силовики к этому не прислушались.

В субботу вечером в городском соборе Магдебурга, недалеко от места преступления, прошло траурное мероприятие в честь жертв трагедии, на котором присутствовали канцлер Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и другие немецкие политики. «Сейчас важно, чтобы… мы не позволили тем, кто хочет сеять ненависть, уйти от ответственности, чтобы мы не оставили виновных безнаказанными и чтобы мы предприняли действия со всей строгостью закона»,— заявил канцлер, охарактеризовав нападение как «ужасный, безумный акт».

Главным же посылом многих других политиков стала мысль о том, что случившееся ни в коем случае не должно использоваться в политических целях.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы это нападение не было использовано в своих целях ни одной из сторон»,— заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, выразив обеспокоенность, что нападение может сыграть на руку тем, кто пропагандирует антииммигрантские идеи. «Вчерашнее ужасное деяние в Магдебурге не вписывается в схему, которую мы наблюдали до сих пор. Это обязывает нас, политиков, на мгновение остановиться»,— сказал, в свою очередь, лидер правоцентристского Христианско-демократического союза и кандидат на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц, также завуалированно призывая не раздувать антииммигрантские настроения.

Напомним, что уже 23 февраля будущего года в Германии пройдут внеочередные выборы в парламент, второе место на которых, к явному неудовольствию партий мейнстрима, судя по опросам, может отойти крайне правой «Альтернативе для Германии» (АдГ), давно зарекомендовавшей себя в качестве главного борца с миграцией.

В последних исследованиях института Forschergruppe Wahlen, посвященных тому, что больше всего беспокоит немецких избирателей, экономический кризис обогнал миграцию.

Однако на фоне нынешней атаки, совершенной руками выходца из Саудовской Аравии, вопрос о получателях статуса беженцев и мигрантах почти наверняка вновь выйдет на первый план. Ровно так произошло после резни, устроенной в августе текущего года выходцем из Сирии на фестивале в Золингене на западе Германии (см. “Ъ” за 25 августа). На фоне той трагедии АдГ смогла серьезно упрочить свои позиции на сентябрьских выборах в трех восточных немецких землях, вынудив и партии мейнстрима заметно ужесточить свои взгляды по вопросу миграции.

Наталия Портякова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...