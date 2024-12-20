Bild: в Германии при наезде машины на толпу 11 человек погибли, 60–80 пострадали

Жертвами наезда автомобиля на толпу на ярмарке в немецком Магдебурге стали не меньше 11 человек, сообщила газета Bild. Ранены от 60 до 80 человек. Такие же числа приводят ряд других немецких СМИ. По информации Welt, подозреваемый — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt, Reuters Фото: Axel Schmidt, Reuters

Канцлер Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с наездом машины на людей. «Сообщения из Магдебурга наводят на мысль о чем-то плохом. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы поддерживаем жителей Магдебурга. Моя благодарность задействованным службам спасения в эти тревожные часы»,— написал господин Шольц в соцсети X.

Посольство России в Германии контактирует с немецкими правоохранительными органами и выясняет, нет ли среди пострадавших россиян, говорится в сообщении дипмиссии в Telegram. Посольство РФ считает, что «с высокой долей вероятности речь идет о теракте».

Магдебург — столица земли Саксония-Анхальт в центральной части Германии. Население — около 240 тыс. человек.