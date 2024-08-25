Немецкие правые воспользовались терактом

В Германии идет расследование резни, произошедшей в пятницу вечером в городе Золингене на западе страны. Спустя сутки после преступления, которое унесло жизни трех человек и ответственность за которое взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России), главный подозреваемый — 26-летний сириец — сам сдался властям. Жестокое нападение, случившееся незадолго до выборов в трех восточных немецких землях, дало крайне правой «Альтернативе для Германии» новый повод раскритиковать власти за провал миграционной политики и просчеты в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание подозреваемого

Фото: Uli Deck / dpa / AP Задержание подозреваемого

Фото: Uli Deck / dpa / AP

Нападение на людей с ножом, которое премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст охарактеризовал как террористический акт, случилось в пятницу вечером в Золингене на фестивале в честь 650-летия города. Нападавший втиснулся в толпу и принялся махать ножом, целясь людям в горло. По свидетельству очевидцев, это кошмар продлился несколько минут, а потом террорист исчез, оставив не месте преступления трех погибших и восемь раненых.

На поиски скрывшегося преступника отрядили усиленные наряды полиции и вертолеты. По горячим следам через несколько часов были задержаны двое подозреваемых — некий 15-летний молодой человек и некий мужчина, которого задержали в пункте размещения просителей убежища в Золингене. Но почти сразу же правоохранители признали, что исполнитель теракта еще в бегах.

Впрочем, главный подозреваемый явился в полицию сам. По данным газеты Bild, мужчина, еще не смывший с себя кровь, подошел к полицейским вскоре после одиннадцати часов вечера в субботу, заявив: «Я тот, кого вы ищете».

Им, по данным журнала Der Spiegel, оказался 26-летний сириец, который приехал в Германию в 2022 году и попросил убежища в городе Билефельде. В поле зрения правоохранительных органов он прежде никогда не попадал.

Мотивы, подвигнувшие его на кровавую резню, пока остались непроясненными. Хотя еще в субботу террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) заявила, что нападавший действовал от ее имени и «совершил нападение, чтобы отомстить за мусульман в Палестине и повсюду». Впрочем, немецкая полиция пока никак не прокомментировала вопрос о том, был ли убийца действительно связан с террористической сетью.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «шокирован» этим «ужасным событием». «Мы не должны допускать нечто подобное в нашем обществе… Закон должен действовать в полную силу»,— отметил глава правительства, выступая в субботу на предвыборном митинге в восточногерманской земле Бранденбург, где 21 сентября пройдут региональные выборы.

В свою очередь, вице-канцлер и сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек, комментируя печальные события, вновь высказался в пользу ужесточения законов об оружии. «Больше зон, свободных от оружия, и более строгие законы об оружии — никому в Германии не нужно колющее и режущее оружие в общественных местах. Мы больше не живем в средневековье»,— отметил господин Хабек.

Между тем для крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) трагедия предоставила очередной шанс раскритиковать власти за излишне либеральную, с ее точки зрения, миграционную политику и провалы в области безопасности.

«Немцы, тюрингцы, вы действительно хотите привыкнуть к таким условиям? Освободите себя, положите конец ошибочному пути принудительной мультикультурализации!» — обратился в соцсети Х к жителям Тюрингии, где уже 1 сентября пройдут выборы в местный парламент, ведущий кандидат от АдГ Бьорн Хёке, призвав народ «проголосовать за перемены».

Мишенью нападок крайне правых оказались не только социал-демократы Олафа Шольца и его коалиционные партнеры, но и ныне оппозиционные христианские демократы, которые являются основными соперниками АдГ на выборах в Тюрингии, а также в Саксонии, голосование в которой также намечено на 1 сентября. В частности, представители АдГ в Саксонии, где крайне правые идут в опросах фактически вровень с христианскими демократами, отметили в соцсети Х, что последние «не сделают ничего, чтобы изменить нынешнюю ситуацию» и будут проводить «политику открытых границ с еще большей миграцией» в пределах Евросоюза. «Перемены возможны только с нами»,— повторила традиционный постулат своей партии депутат бундестага от АдГ Николь Хёхст.

Между тем в субботу центр Золингена, жители которого планировали праздничные торжества вплоть до воскресного вечера, превратился в один большой стихийный мемориал. Оставшаяся часть фестиваля была отменена, как и праздничные мероприятия в соседних городах. А игроки высшей немецкой футбольной лиги вышли на поле во время субботних матчей с черными повязками.

Наталия Портякова