Силуанов: лимитов по «Семейной ипотеке» в 2025 году не будет

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в 2024-м году возникали проблемы с выдачей кредитов по программе «Семейная ипотека». По его словам, это было связано с ростом ключевой ставки, из-за чего бюджет быстро исчерпал выделенные средства.

Глава Минфина сообщил, что ведомство уже решило проблему с нехваткой средств и направило необходимое финансирование в банки. По его словам, в 2025-м году приостановок «Семейной ипотеки» не будет вне зависимости от того, как будет меняться ключевая ставка.

«В следующем году будем принимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть, действительно, лимитов нет — деньги по "семейке" будут в полном объеме»,— заявил господин Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета 20 декабря предложил расширить программу «Семейной ипотеки» на вторичный рынок в тех населенных пунктах, где почти не строится новое жилье. В ходе «Итогов года» президент заявил, что поддержку программы продолжат без ограничений со стороны государства. В Минфине также сообщили о подготовке изменений в правила получения «Семейной ипотеки» для исключения механизма лимитов.

Подробнее о программе — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».