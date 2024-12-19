Минфин изменит правила получения «Семейной ипотеки» для исключения лимитов

Министерство финансов по поручению президента подготовит изменения в правила получения «Семейной ипотеки», чтобы исключить из программы механизм лимитов. Пресс-служба ведомства уточнила, что в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сообщении на сайте Минфина указано, что сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Ни в одном из банков выдача не приостанавливалась.

Как напомнило ведомство, в 2024 году на «Семейную ипотеку» выделили 290 млрд руб. из бюджета и дополнительно 142 млрд руб. из резервного фонда правительства. На 2025 год объем выделяемых на программу средств составит 637 млрд руб., на 2026 год — 454,1 млрд руб., на 2027 год — 358,3 млрд руб.

Лимит определяет тот объем средств, которые банки могут выдать в рамках программы. В начале осени основные банки— участники программы сообщали, что израсходовали 90% средств, выделенных на семейную ипотеку. Сегодня,19 декабря, президент Владимир Путин назвал безобразием сохранение лимитов в отношении «Семейной ипотеки» и призвал отказаться от них.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рыночную ипотеку поразили в программах».