Погибший при теракте помощник генерала Кириллова награжден орденом Мужества

Подполковник Илья Поликарпов посмертно награжден орденом Мужества, сообщил его друг, советник гендиректора ТАСС Владимир Хмелев. Он сказал агентству, что министр обороны Андрей Белоусов передал орден жене господина Поликарпова.

Илья Поликарпов был помощником начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Оба погибли 17 декабря при взрыве возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у дома. В теракте обвиняется гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.

Господину Кириллову ранее посмертно присвоили звание Героя России. Прощание с погибшими прошло в Москве 20 декабря. 21 декабря господина Поликарпова похоронили в Саратовской области.

О теракте — в материале «Ъ» «Террорист Курбанов не поддержал своего ареста».