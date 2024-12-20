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Коммерсантъ FM
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ТАСС: генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему при теракте 17 декабря, посмертно присвоили звание Героя России, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник. По словам собеседника агентства, звезду Героя передали родным генерал-лейтенанта.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня, 20 декабря, господина Кириллова похоронили на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве на Рязанском проспекте утром 17 декабря. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у дома, из которого они выходили. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбанова отправили под арест. На допросе он признался, что его завербовали украинские спецслужбы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террорист Курбанов не поддержал своего ареста».

Фотогалерея

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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