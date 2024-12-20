ТАСС: генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему при теракте 17 декабря, посмертно присвоили звание Героя России, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник. По словам собеседника агентства, звезду Героя передали родным генерал-лейтенанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня, 20 декабря, господина Кириллова похоронили на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве на Рязанском проспекте утром 17 декабря. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у дома, из которого они выходили. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбанова отправили под арест. На допросе он признался, что его завербовали украинские спецслужбы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террорист Курбанов не поддержал своего ареста».