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Коммерсантъ FM
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Наехавший на толпу в Магдебурге объяснил атаку обращением с саудовцами в ФРГ

Беженец из Саудовской Аравии прокомментировал нападение на толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге в Германии. Он назвал причиной «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии», сообщил старший прокурор Хорст Хопенс.

Слова прокурора приводит Der Spiegel. Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила, что подозреваемый был исламофобом.

Машина въехала в толпу людей в Магдебурге вечером 20 декабря. Пять человек погибли, больше 200 получили ранения. Подозреваемый — гражданин Саудовской Аравии. По информации Suddeutsche Zeitung, он был признан беженцем в 2016 году и имел вид на жительство в Германии. По данным Der Spiegel, Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию об угрозе от беженца.

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