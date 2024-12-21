Spiegel: Эр-Рияд трижды предупреждал ФРГ, что напавший в Магдебурге опасен

Власти Саудовской Аравии несколько раз предупреждали Германию о возможных угрозах от Талеба А., подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, пишет Der Spiegel. По информации издания, Эр-Рияд трижды направлял такие уведомления немецким органам безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt, Reuters Фото: Axel Schmidt, Reuters

Как передает Bild со ссылкой на источники в полицейских кругах, правоохранители обнаружили наркотические вещества в крови Талеба А. По словам собеседников, первый тест на наличие в крови водителя семи типов наркотиков показал положительный результат. Какие именно вещества употреблял подозреваемый — не уточняется.

Инцидент произошел вчера вечером, 20 декабря. В результате наезда машины на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге погибли четверо, пострадали 205 человек.

Подозреваемый — гражданин Саудовской Аравии 1974 года рождения. Его мотивы пока неизвестны, но предполагается, что он действовал в одиночку. В 2016 году мужчина получил статус беженца, в Германии он работал специалистом в области психотерапии, выяснила газета Suddeutsche Zeitung.