Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был признан беженцем в 2016 году

Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году получил статус беженца, сообщает газета Suddeutsche Zeitung. Издание приводит имя предполагаемого преступника — Талеб А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt , Reuters Фото: Axel Schmidt , Reuters

По информации германского МВД, мужчина находился в стране с 2006 года. У него есть постоянный вид на жительство в стране, он работает специалистом в области психиатрии и психотерапии.

ЧП случилось вчера, 20 декабря. Жертвами наезда автомобиля стали два человека, 68 посетителей ярмарки получили ранения. По предварительным данным, наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что саудовские власти предупреждали власти Германии о злоумышленнике, потому что он «демонстрировал экстремистские взгляды» на своей странице в соцсети X. Полиция считает, что он действовал в одиночку, его мотивы не установлены.

Магдебург — столица земли Саксония-Анхальт в центральной части Германии. Население — около 240 тыс. человек.