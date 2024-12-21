Байден подписал закон о продлении финансирования правительства

Президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования федерального правительства, следует из сообщения на сайте Белого дома. Документ обеспечит работу правительства США до 14 марта 2025.

Подписанный закон предусматривает выделение более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Сенат США принял его с опозданием, из-за чего формально произошел шатдаун правительства.

До этого законопроект также приняла Палата представителей. За документ проголосовали 366 человек, 34 выступили против. Из документа убрали требование избранного президента США Дональда Трампа поднять потолок госдолга. Он требовал, чтобы его партия не соглашалась на сделку, если она не будет предусматривать повышение потолка.

О согласовании документа — в публикации «Ъ» «Шатдаун прямо по курсу».