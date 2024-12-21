Сенат США с опозданием одобрил законопроект о бюджете

Сенат США принял законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства. Документ был согласован с опозданием, из-за чего формально произошел шатдаун правительства.

В поддержку проекта бюджета проголосовали 85 членов верхней палаты Конгресса, 11 высказались против, передает Reuters. Документ был отправлен президенту США Джо Бадену, который обещал его подписать.

Сегодня, 21 декабря, законопроект также приняла Палата представителей. Приостановка работы федеральных органов власти в США временная, потому что у правительства сейчас выходные.

Проект закона предусматривает финансирование правительства на текущем уровне до марта 2025 года. В частности, $100 млрд власти направят на помощь при стихийных бедствиях. При этом из документа убрали требование избранного президента США Дональда Трампа о повышении потолка госдолга.

О согласовании документа — в публикации «Ъ» «Шатдаун прямо по курсу».