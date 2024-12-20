Шатдаун прямо по курсу

Американские конгрессмены в четверг не смогли прийти к компромиссу, необходимому для продолжения финансирования правительства. В отсутствие утвержденного бюджета на новый финансовый год парламентарии планировали продлить бюджет предыдущего года, добавив туда ряд положений. Однако в процесс вмешался избранный президент Дональд Трамп, заявивший: «Конгресс должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его, возможно, до 2029 года. Без этого нам не следует заключать сделку». В результате спешно разработанный новый законопроект, предполагавший перенос рассмотрения вопроса о госдолге до января 2027 года, потерпел неудачу, причем «против» высказались не только демократы, но и 38 республиканцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Anna Rose Layden , Reuters Спикер палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Anna Rose Layden , Reuters

Соединенные Штаты как никогда близки к остановке деятельности правительства. Если к 23:59 пятницы по Вашингтону (7:59 утра субботы по Москве) американские парламентарии не смогут договориться, правительство США перестанет получать финансирование впервые за несколько лет.

Казалось, что совсем недавно конгрессмены были максимально близки к сделке, которая позволила бы не допустить такого сценария. Но Палата представителей в четверг поздно вечером отклонила план Б спикера палаты Майка Джонсона по финансированию до середины марта. За документ высказались 174 парламентария, против 235, 1 голосующий воздержался.

2 демократа проголосовали за законопроект, присоединившись к 172 республиканцам. Между тем 38 республиканцев высказались против законопроекта, фактически проигнорировав одобрение документа избранным президентом Дональдом Трампом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон по итогам голосования заявил, что «очень разочарован».

«Нас очень разочаровывает, что все демократы, кроме двух, проголосовали против помощи фермерам и скотоводам, против ликвидации последствий стихийных бедствий, против всех этих двухпартийных мер, которые уже были обсуждены и приняты»,— отметил господин Джонсон.

Он подчеркнул: единственное отличие этого законопроекта от предыдущего заключается в том, что рассмотрение потолка госдолга предлагается перенести на январь 2027 года. «Я хочу, чтобы вы все вспомнили, что еще прошлой весной те же демократы ругали республиканцев и говорили, что безответственно держать вопрос потолка долга в заложниках»,— сказал он. И добавил: что действительно безответственно, так как это «рисковать закрытием (правительства.— “Ъ”)».

Ситуация вокруг законопроекта, который должен был бы отложить остановку финансирования правительства до того, как новый республиканский Конгресс вступит в свои права, развивалась стремительно.

Сначала переговорщиками-конгрессменами от обеих партий был предложен так называемый план А. Он предусматривал тот же уровень финансирования правительства, что и в бюджете текущего года, до 14 марта, продление закона по поддержке сельского хозяйства на один год и выделение примерно $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Там же были упомянуты $10 млрд на экономическую помощь фермерам.

Тем не менее спикер так и не вынес этот законопроект на голосование из-за того, что избранный президент и его союзники заявили о своем категорическом несогласии.

Дональд Трамп в первую очередь требовал включить в документ вопрос о потолке государственного долга. Ожидается, что Конгрессу придется заняться этой проблемой уже к середине 2025 года. Избранный президент в связи с этим выразил обеспокоенность тем, что демократы могут использовать ситуацию для давления на республиканское правительство. По его мнению, ситуация с госдолгом в какой-то момент станет «ловушкой».

При этом господин Трамп вообще призывал отказаться от потолка государственного долга. «Конгресс должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его, возможно, до 2029 года. Без этого нам не следует заключать сделку»,— заявил, в частности, он.

В итоге Майк Джонсон, по сообщению The Hill, после «нескольких часов закрытых встреч с идеологически разнообразным набором республиканцев в Палате представителей» представил план Б. Новый законопроект позволил бы сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта, но с условием, что процедура поднятия лимита долга будет отложена на два года. Документ, как и его предшественник, предполагал выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но одновременно из него убирались ряд положений, которые присутствовали в первоначальной сделке на 1,5 тыс. страниц.

Дональд Трамп быстро поддержал новый законопроект, назвав его «очень хорошей сделкой для американского народа», и призвал законодателей немедленно поддержать его. Но демократы сразу же в своем большинстве заявили, что за законопроект голосовать не будут.

«Предложение (Илона.— “Ъ”) Маска—Джонсона несерьёзно. Оно смехотворно. Экстремистские республиканцы ведут нас к остановке работы правительства»,— негодовал в ходе общения с журналистами лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Илон Маск — ближайший советник Дональда Трампа по вопросам финансирования правительства, который на общественных началах возглавит новую структуру DOGE (Министерство госэффективности),— попытался обвинить демократов в провале законопроекта, забыв о критике со стороны республиканцев. «Суперсправедливый и простой законопроект был вынесен на голосование, и только два демократа в Конгрессе высказались “за”»,— заявил он, добавив: ответственность за возможную приостановку работы правительства полностью лежит на плечах Хакима Джеффриса.

Следующий шаг Майка Джонсона неясен. Он может попросить Комитет по правилам Палаты представителей проложить процедурный путь к вынесению на голосование документа простым большинством. Однако после провала документа лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ заявил, что руководство палаты не рассматривает такой вариант.

Также Майк Джонсон может попытаться заключить сделку с демократами. И этот вариант наиболее вероятен, поскольку, даже если документ пройдет Палату представителей, он натолкнется на Сенат, где у демократов все еще большинство.

Еще один вариант предложил республиканец Эрик Берлисон: он считает, что законопроект нужно разделить на части и позволить парламентариям проголосовать за каждую меру отдельно.

Екатерина Мур, Вашингтон