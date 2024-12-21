Жители Сысерти вновь провели пикет против строительства мусорного полигона

Жители Сысерти (Свердловская область) 21 декабря вновь вышли на пикет против строительства в городском округе мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», сообщили «Ъ-Урал» активисты «Щит малой Родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сысерть

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сысерть

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во время пикета собравшиеся заявили, что хотят обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву, мэру Москвы Сергею Собянину и уральскому полпреду Артему Жоге.

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 700 тыс. т рассматривается на территории округа к 2027 году. Проектом планирует заняться компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. 11 декабря губернатор Евгений Куйвашев заявил, что власти региона рассматривают несколько «перспективных площадок» под строительство объекта помимо участка в Сысертском районе.

Ранее сообщалось, что банк «Агропромкредит» передал земельный участок около деревни Андреевка в Сысертском городском округе компании «Экологические системы».