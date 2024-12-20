Компания «Экологические системы» получила участок в Сысерти под мусорный полигон

Банк «Агропромкредит» передал земельный участок около деревни Андреевка в Сысертском городском округе (Свердловская область) компании «Экологические системы», которая планирует построить на территории мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости. По данным сервиса Kartoteka.ru, «Экологические системы» и «Агропромкредит» связаны с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее, 11 декабря, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что власти региона рассматривают несколько «перспективных площадок» под строительство объекта помимо участка в Сысертском районе. Он добавил, что вопрос возведения мусоросортировочного комплекса проходит экологическую и строительную экспертизы.

«Вопрос подбора земельных участков и площадок под полигон всегда острый вопрос, всем здесь угодить невозможно, и это важно, мы не должны останавливать этот процесс, мы будем решать его дальше»,— сказал господин Куйвашев. Он добавил, что у властей области складываются «нормальные деловые отношения» с «Экологическими системами».

Напомним, на прошедших в ноябре 2023 года общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за». В июне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

Жители Сысерти четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона. В феврале, марте и августе Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) выявляла ошибки в документах активистов и отказывала в направлении ходатайства в думу муниципалитета. В сентябре ТИК не зафиксировала ошибок в документах и с четвертой попытки передала их на рассмотрение депутатам. Дума Сысерти в проведении референдума отказала, сославшись на заключение Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ.

С этим управление Россельхознадзора по Свердловской области сообщило о намерении подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского федерального округа (УрФО) в связи с тем, что апелляционный суд признал незаконной внеплановую проверку, проведенную ведомством на земельном участке «Агропромкредит» в Сысертском районе. По данным суда, во время проверки Россельхознадзор выявил, что банк использует землю не по сельскохозяйственному назначению в нарушение законодательства, но предписание управления признали незаконным.

Василий Алексеев