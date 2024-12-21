Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США за несколько часов до шатдауна поддержала законопроект о временном финансировании федерального правительства. За документ проголосовали 366 человек, 34 выступили против, передает Associated Press. Как пишет агентство, в Сенате ожидается быстрое принятие документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Nathan Howard, Reuters Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Nathan Howard, Reuters

Законопроект предусматривает финансирование правительства на текущем уровне до марта. $100 млрд выделяется на помощь при стихийных бедствиях и $10 млрд в качестве помощи фермерам. Из документа убрали требование избранного президента США Дональда Трампа поднять потолок госдолга.

Республиканец требовал, чтобы его партия не соглашалась на сделку, если она не будет предусматривать повышение потолка. Однако спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон перед заседанием заявил, что правительство продолжит работать.

О риске остановки работы правительства — в материале «Ъ» «Шатдаун прямо по курсу».