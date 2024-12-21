Хинштейн отрицает серьезные проблемы с энергоснабжением в Рыльске

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейком информацию о том, что Рыльск полностью остался без света. По его словам, свет отключали на местах, где тушили пожары и проводили разминирование.

«Каких-либо серьезных проблем с энергоснабжением в городе нет»,— написал господин Хинштейн в Telegram. Он отметил, что на данный момент не локализовано только одно возгорание. Под отключения могли попасть несколько прилегающих домов, но это «единичные случаи».

Врио губернатора также назвал фейком информацию о попадании ракет в детскую больницу в Рыльске. По его словам, в городе нет отдельной детской больницы, дети лечатся в Рыльской ЦРБ. Учреждение не пострадало при обстреле.

Господин Хинштейн также отрицает, что в Рыльске не могут потушить пожары. По данным МЧС, всего произошло два пожара — на крыше Дома культуры и в здании педагогического колледжа. Первый потушен, второй — локализован.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу накануне, 20 декабря. Погибли минимум шесть человек, включая ребенка. 88 домов остаются без отопления. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия пообещала ответить Украине на обстрел города.

Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».