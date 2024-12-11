Доктринам поставили пятерку

В Дубае прошла встреча представителей пяти ядерных государств: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятерки». Ключевой темой встречи, как следует из сообщения МИД КНР, стали ядерные доктрины. В Пекине посчитали, что в нынешних обстоятельствах обсуждение этой проблематики позволит ядерным державам избегать недопонимания и просчетов. В других столицах, по всей видимости, поддержали такой подход, который приобрел особую актуальность в связи с недавним обнародованием Россией обновленной ядерной доктрины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автономная пусковая установка ракетного комплекса «Тополь-М»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Автономная пусковая установка ракетного комплекса «Тополь-М»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Встреча представителей ядерной «пятерки» прошла в Дубае еще 4 декабря, однако сообщил о ней МИД КНР только 10 декабря. Такой разрыв во времени связан с тем, что после консультаций государства-участники до запятой согласовывают общее коммюнике, что занимает время. При этом деятельность этого механизма всегда была малопубличной, а после февраля 2022 года стала фактически полностью закрытой. Предыдущая страна—председатель «пятерки» — Россия — о состоявшихся консультациях сообщала в двух-трех фразах. США, координировавшие работу «пятерки» до этого, о некоторых встречах не сообщали вовсе. Пресс-релиз МИД КНР на этом фоне можно назвать весьма содержательным.

Из него следует, что встреча представителей пяти ядерных держав прошла в Дубае (до 2022 года подобные мероприятия проходили в столицах стран-председателей, но с тех пор проводятся в третьих странах или на площадках ООН). В ней участвовали официальные лица «экспертного уровня» (как правило, в таких мероприятиях участвуют дипломаты, чаще всего уровня заместителей глав департаментов, а также военные, но не обязательно от всех пяти стран; встреч уровня заместителей министров в этом формате не было с конца 2021 года). «Стороны провели откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин. Было решено, что такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов»,— добавили в китайском МИДе.

«Пятерка», созданная по инициативе Британии в 2009 году для поддержки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), по нынешним временам формат уникальный.

Это единственная площадка, где пять официальных ядерных держав регулярно в закрытом режиме обсуждают вопросы международной безопасности стратегического порядка, хотя изначально формат задумывался исключительно для дискуссий по тематике трех столпов ДНЯО — ядерного разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии. В отличие от многих других многосторонних механизмов, ставших фактически дисфункциональными на фоне конфронтации между мировыми державами, этот формат в целом остается рабочим. В МИД РФ “Ъ” по завершении российского председательства в группе заявили, что основной задачей на период выполнения функций координатора Москва видела удержание этого формата «на плаву». Эта цель была выполнена, что позволило передать по ротации председательство китайской стороне (см. “Ъ” от 27 июля).

При этом изначально не исключалось, что ядерные доктрины станут предметом обсуждения «пятерки» в июле, когда работу механизма координировала еще Россия. Однако на тот момент еще не было известно, какие изменения будут внесены в российскую ядерную доктрину (они были анонсированы, но еще не опубликованы), и рассмотрение этого вопроса было решено перенести.

19 ноября был обнародован указ президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». По сути, это и есть обновленная российская ядерная доктрина.

Как ранее писал “Ъ”, принцип подхода властей РФ к ядерному оружию остался прежним: оно рассматривается как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой». В то же время новая доктрина предусматривает большее число сценариев, при которых Россия может применить ядерное оружие.

В Кремле пояснили, что обновить документ потребовалось из-за конфронтации с Западом вокруг Украины (см. “Ъ” от 20 ноября).

По словам директора Центра энергетики и безопасности Антона Хлопкова, формат «пятерки» для России в современных геополитических условиях — это в первую очередь «важный канал для доведения российских озабоченностей по вопросам стратегических рисков в контексте конфликта вокруг Украины, а также тех доктринальных изменений, которые происходят в основополагающих российских документах, определяющих ядерную политику государства, в результате эскалационных шагов со стороны США и других западных стран». «Вероятно, именно об этом со стороны российских дипломатов шел разговор на встрече в Дубае, состоявшейся в рамках председательства Китая в ядерной "пятерке"»,— заявил он “Ъ”.

Ключевые документы в ядерной сфере обновила в этом году, впрочем, не только Россия. Так, президент США Джо Байден в марте утвердил новую редакцию «Руководства по использованию ядерного оружия» (Nuclear Employment Guidance) — обновляемого примерно раз в четыре года документа. Само «руководство» носит гриф «совершенно секретно», но его сокращенная версия, не содержащая секретной информации, была в ноябре представлена Конгрессу и затем опубликована.

Из документа следует, что политика США впредь будет направлена на одновременное сдерживание «потенциальных противников» — России, Китая и Северной Кореи.

В обозримом будущем обновить документ стратегического значения (Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики) собираются и власти Великобритании. Отвечать за работу над документом будет бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, заявивший, что инициатива будет направлена на противодействие «смертоносному квартету все более тесно сотрудничающих друг с другом государств» (цитата по ТАСС). Речь, по его словам, идет о России, Китае, КНДР и Иране.

Между тем одними доктринами повестка «пятерки» не исчерпывается. При этом у каждой страны свое видение того, на чем должен фокусироваться этот формат. «Представляется, что канал "пятерки" мог бы задействоваться для обсуждения рисков, связанных с потенциальным распространением ядерного оружия в мире. Все чаще в последние месяцы можно слышать заявления о потенциальном интересе к обладанию этим видом оружия массового уничтожения в отдельных столицах стран Европы, Северо-Восточной Азии и Ближнего Востока,— отметил Антон Хлопков.— При этом, как можно судить по имеющейся информации, к такому разговору в формате "пятерки" не готовы прежде всего западные страны».

В то же время эксперт констатировал, что российское предложение об учреждении экспертного трека «пятерки», объединившего неправительственных специалистов из пяти стран, которое было сделано и апробировано в ходе председательства России в группе, теперь стало регулярным элементом диалога «пятерки». «Это можно считать важным результатом председательства России в группе»,— отметил он.

Елена Черненко