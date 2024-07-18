Пекин работает на «пятерку»

Китай призвал ядерные государства подписать Договор о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или хотя бы взять на себя такие политические обязательства. Соответствующая инициатива, в начале года изложенная китайской стороной устно, теперь оформлена в виде официального документа (.pdf). По мнению Пекина, который сам уже давно придерживается такого подхода, принятие его остальными официальными ядерными державами позволило бы укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предотвратить гонку вооружений и снизить стратегические риски. В Москве и Вашингтоне обещали изучить китайскую инициативу, однако шансы на ее реализацию в нынешних условиях невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Reuters Фото: Jason Lee / Reuters

С призывом о подписании нового международного договора Китай выступил в преддверии открывающейся на следующей неделе сессии подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО. Сессия пройдет в Женеве с 22 июля по 2 августа, а сама конференция — в 2026 году в Нью-Йорке. К предстоящей сессии китайская делегация подготовила рабочий документ «Об инициативе неприменения ядерного оружия первыми».

Китай предлагает пяти официальным ядерным державам (помимо собственно КНР, это Россия, США, Франция и Великобритания) провести переговоры и заключить Договор о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или взять на себя соответствующие политические обязательства. В обнародованном КНР документе перечислены пять элементов, которые, по мнению Пекина, должны войти в упомянутый договор или совместное политическое заявление пяти стран.

Во-первых, они должны вновь заявить о том, что ядерная война будет иметь разрушительные последствия для всего человечества и поэтому никогда не должна вестись; подчеркнуть, что подписанты, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за поддержание всеобщего мира и безопасности, включая предотвращение ядерной войны; подтвердить свою приверженность цели полного запрещения и уничтожения всех видов оружия массового уничтожения; объявить, что подписываемый ими договор будет способствовать международному миру и безопасности и, таким образом, внесет вклад в создание благоприятной обстановки для дальнейшего прогресса в области контроля над вооружениями и разоружения.

Во-вторых, все пять государств обязываются никогда и ни при каких обстоятельствах не применять первыми ядерное оружие против других участников договора. Кроме того, они обязываются поддерживать скорейшее заключение еще одного соглашения: Договора о неприменении или угрозе применения ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или зон, свободных от ядерного оружия.

В-третьих, каждое государство-участник в порядке осуществления своего национального суверенитета оставляет за собой право выйти из договора, если оно решит, что чрезвычайные события, связанные с предметом этого договора, поставили под угрозу высшие интересы его страны.

В-четвертых, договор предлагается сделать бессрочным, а также зафиксировать, что его статьи не могут быть предметом каких-либо оговорок.

В представленном китайцами рабочем документе отмечается, что, после того как Китай 16 октября 1964 года успешно испытал атомную бомбу, Пекин объявил, что не будет никогда и при каких обстоятельствах применять ядерное оружие первым, и обязался не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств или зон, свободных от ядерного оружия. В январе 1994 года Китай представил на рассмотрение остальных официальных ядерных держав проект Договора о неприменении ядерного оружия первыми. Документ, однако, принят не был, в том числе по причине незаинтересованности США. При этом в сентябре 1994 года Россия и Китай приняли на уровне глав государств двустороннюю Декларацию о неприменении первыми ядерного оружия друг против друга и о взаимном ненацеливании ядерного оружия. Впоследствии Китай регулярно возвращался на разных международных площадках к тематике неприменения ядерного оружия первыми, но чаще всего просто устно.

Теперь в Пекине, судя по всему, решили вновь попробовать вынести проект такого договора на рассмотрение всей «ядерной пятерки». О том, что китайская сторона считает необходимым вернуться к идее заключения соответствующего соглашения, в конце февраля этого года на сессии Конференции по разоружению в Женеве заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

В Москве выразили готовность обдумать эту идею.

«Мы с вниманием относимся к этому предложению, изучаем его. Для нас очевидно, что в условиях, когда коллективный Запад взял курс на безостановочную эскалацию общей международной обстановки и не считается с рисками, к которым может привести прямое вооруженное столкновение ядерных держав, идеи такого рода вносят зерно здравого смысла»,— заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что необходимо будет прояснить позицию западных стран, готовы ли они «всерьез рассматривать такого рода идеи или нет».

В Вашингтоне за последние месяцы высказывали разное отношение к китайской инициативе. В апреле помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что у нее лично это предложение вызывает много вопросов, и подчеркнула, что США в любом случае будут рассматривать его вкупе с другими аспектами, важными для них самих. В мае заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сказала, что «на данном этапе США вообще не рассматривают китайскую инициативу и не планируют менять свою политику (в ядерной сфере.— “Ъ”)». А в июне специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Пранай Вадди объявил, что Вашингтон все же готов рассмотреть предложение Пекина, но ждет дополнительных подробностей.

Отметим, что сейчас в «ядерной пятерке» — механизме, созданном в 2009 году в поддержку ДНЯО,— председательствует Россия. Однако после сессии подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО в Женеве роль координатора этого объединения на год перейдет к Китаю. Предложение о подписании Договора о неприменении ядерного оружия первыми, таким образом, можно считать инаугурационной инициативой Пекина в рамках его председательства в этом формате.

Шансы на то, что остальные ядерные державы будут готовы заключить такой договор, однако, не велики. Как отмечается в опубликованном недавно докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), все государства, обладающие ядерным оружием, модернизируют свои арсеналы и со времен холодной войны ядерное оружие еще никогда не играло столь заметной роли, как сейчас (см. “Ъ” от 17 июня).

Власти РФ при этом, судя по заявлениям официальных лиц, готовятся внести изменения и дополнения в свою ядерную доктрину, что может привести к понижению порога применения ядерного оружия, который сейчас выше, чем у западных стран «пятерки». Власти США же при администрации президента Джо Байдена не смогли или, точнее сказать, не стали реализовывать его предвыборное обещание закрепить в ядерной доктрине США пункт о «единственном предназначении» (sole purpose) ядерного оружия, то есть положение о том, что оно должно служить исключительно оборонительным целям. За принятие подхода о «неприменении первыми» при этом даже самые ярые сторонники контроля над вооружениями в США не ратуют. Если же к власти в США вернется экс-президент Дональд Трамп, чьи соратники крайне жестко настроены как по отношению к Китаю, так и по отношению к ядерной сфере в целом, то о продвижении китайской инициативы можно будет точно забыть. Надо полагать, что в Пекине все это прекрасно понимают.

Елена Черненко