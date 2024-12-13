Ключевая ставка обоснуется на Мосбирже

Мосбиржа (MOEX: MOEX) запустит фьючерс на ключевую ставку. Этот инструмент появится на торгах в 2025 году, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Владимир Крекотень. По его словам, дату исполнения планируется привязать к плановым заседаниям Центробанка, а цену к объявленному значению ставки. Всего Московская биржа намерена пополнить список инструментов более чем 30 новыми деривативами. В том числе это фьючерсы на кофе, апельсиновый сок и страновые индексы. Ближайший запуск состоится 17 декабря: инвесторам станет доступен фьючерс на индекс Мосбиржи в юанях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Целевая аудитория этих инструментов — в основном физлица. Для этой категории игроков самым интересным активом станет контракт на ключевую ставку, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Ари-Капитал» Сергей Суверов: «Инструмент будет доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после тестирования, то есть он рассчитан на достаточно широкую аудиторию, на розничных инвесторов.

Ключевая ставка — это волатильный инструмент, потому что она достаточно быстро и весьма радикально меняется. Эта волатильность может привлечь спекулянтов.

При этом есть прогнозы по ключевой ставке, которые регулярно делают инвестиционные аналитики, участники рынка, поэтому у инвесторов есть достаточно много информации для принятия решений. Что касается фьючерсов на какао и апельсиновый сок, то это, наверное, все-таки нишевые фьючерсы, и вряд ли они будут иметь какую-то массовую популярность».

В течение этого года Мосбиржа уже ввела 33 новых продукта, в том числе начала рассчитывать индекс IPO и запустила торги фьючерсом на него. Широкая линейка деривативов дает инвесторам возможность сформировать наиболее оптимальный портфель, пояснил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков: «Вопрос не в том, что у вас появился какой-либо инструмент, это больше про возможности составления портфелей, более качественной стратегии и так далее. На Мосбирже основные контракты — это фьючерсы на доллар-рубль, на нефть, на золото и на газ.

Если этот список будет расширяться, главный аспект — это ликвидность и возможность совершения сделок. Уже есть определенная специфика развития российского рынка — это опционы. Исторически так сложилось, что они у нас выпускались на фьючерсы, тоже замечательнейший инструментарий. Все позволяет, с одной стороны, минимизировать риски для инвестора, если мы говорим про различные конструкции, с другой стороны, диверсифицировать портфели инвесторов».

Мосбиржа не исключает и появления на торгах экзотических тикеров, например, в виде смайликов и сердечек. Платформа хочет отчасти перенять международный опыт. Например, у компании Ford на Нью-Йоркской фондовой бирже тикер состоит из одной буквы "F", а у платежной системы Visa — "V". Московская площадка также готова торговать фьючерсами на криптовалюты. Но пока это преждевременно, считает председатель правления биржи Виктор Жидков. Он пояснил, что криптовалюта вызывает вопросы, касающиеся возможности получения стабильного и гарантированного дохода в той мере, в которой актив может генерировать денежный поток.

Финансисты парируют: на бирже вообще не может быть никаких гарантий успеха. Тут дело, скорее в политической воле, полагает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Вопрос появления крипты на Московской бирже и в целом в поле регулируемых инвестиций связан в первую очередь с лоббизмом. Необходимо, чтобы финансовый истеблишмент, назовем это так, пришел к каким-то соглашениям: кто интересант во всем этом, кто поставщик ликвидности.

Потому что для того, чтобы был фьючерс на крипту, надо откуда-то брать расчет базового актива. Мы будем с американских бирж спот ETF от BlackRock брать? Конечно, нет. Что можно сделать? Можно, например, к белорусам обратиться, потому что у них уже есть государственно регулируемая криптобиржа, можно использовать их инфраструктуру. Но это все решения, которые требуют налаживания финансовых потоков».

На Московской бирже уже существуют деривативы, которые зависят от ключевой ставки Банка России, это фьючерсы на ставку межбанковского кредитования RUONIA. Они отражают ожидания рынка по поведению ставки на год вперед и рассчитаны на профессиональных игроков.

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Светлана Белова