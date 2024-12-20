Елочная дисциплина

20 декабря президент России Владимир Путин провел традиционное заседание новогоднего Госсовета, на котором планировали новую российскую семью. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, почему она видится как непременно и настолько многодетная.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Предновогоднее оживление брало свое

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первым, кого я встретил в Большом Кремлевском дворце (БКД) в этот день, был стоявший у лестницы, ведущей в Георгиевский зал, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

— Я уже был у елки желаний, взялся исполнить три желания,— кратко доложил он мне.

— Что же вы, получается, успели до журналистов? — заинтересовался я.— Знаменитая калужская природная скромность?..

— Да нет, просто рано пришел…— потупился он.— Вот смотрите: ребенок хотел бы сюрприз. Так и пишет! Это же самое сложное… Придется подумать… Да, вот задача…

Тем не менее и небольшой зал напротив входа в Георгиевский зал быстро наполнялся губернаторами.

Одним из первых здесь появился глава ДНР Денис Пушилин.

— Главы субъектов должны просыпаться с мыслью о демографии и засыпать,— рассказывал он (заседание расширенного Госсовета было посвящено поддержке семей.— “Ъ”). Берем на вооружение!

По-другому глава воюющего региона вряд ли мог выражаться.

— В Донецке в последнее время тише стало или особо ничего не меняется? — спросил я его.

— После того как линия фронта была отодвинута после освобождения Авдеевки, после продвижения на Кураховском направлении, у противника уже нет возможности доставать нас артиллерией,— кивнул он.— До этого враг стоял в подбрюшье. И Куйбышевскому, и Киевскому районам Донецка серьезно доставалось. Сейчас у противника есть возможность доставать до окраин Петровского района, но в ближайшей перспективе, после освобождения Курахово наши вооруженные силы лишат их, я думаю, возможности доставать нас. У них, конечно, есть возможность доставать «высокоточкой» (высокоточным дальнобойным оружием.— “Ъ”), но это касается же не только нашего региона. Это нужно просто держать в голове. Но тут система ПВО и все такое… А артиллерия чем опасна: это дешевые снаряды, их много, и не требуется никаких особых разрешений.

— А насчет того, что противник не успевает закрепляться на тех рубежах, куда отступает? Это так?

— Действительно, наши подразделения постоянно продвигаются. Пусть 50, пусть 100 метров! Главное — остановиться и не дать возможности противнику закопаться.

— Новый год у вас, короче говоря, опять не очень праздничный будет.

— Да, но вот взял с елки… Виктория Чумак мечтает о флейте. Будет у нее флейта,— перечислял господин Пушилин.— Вероника Глушко из ДНР мечтает побывать на Алтае… У нас Андрей Анатольевич Турчак — друг республики… Так что найдем…

— У меня интересные шарики,— заявил мне губернатор Камчатского края Владимир Солодов.— Один мальчик с инвалидностью учится на лыжах кататься и мечтает о горнолыжном шлеме. У нас на Камчатке сильная школа именно инвалидов. Они даже на мировом уровне хорошо выступают. А вообще в прошлом году еще куртку просили, варежки… А сейчас уже нет.

— Конечно,— согласился я,— куртка-то есть.

— Может, и жизнь налаживается,— предположил Владимир Солодов.

А вот в этом уверенности нет.

Рядом губернатор Петербурга Александр Беглов объяснял, что елку в России наказал ставить Петр I в Санкт- Петербурге. Всем оставалось слушать.

— Вы уже готовитесь к масштабному наезду президентов СНГ в Петербург? — спросил я господина Беглова.

— Готовимся к приезду. Я долгое время проработал в администрации президента, многих знаю, общаюсь. Потом они вносят определенное напряжение… Полезное… В жизнь города.

— Да, город останавливается. Люди с тоской ожидают…

— Нет, не ожидают,— возразил губернатор.— Это уже не первый год. Так что мы заранее предупреждаем всех, какие участки надо объезжать.

Город-то, правда, все равно стоит почти на всех участках.

— А вы когда последний раз были в Эрмитаже? — поинтересовался я, зная, что планируется масштабный визит в Эрмитаж.

— Дайте вспомнить… Неделю назад! — вспомнил Александр Беглов.

— Не удалось,— признал я.

— Вам не удалось? — переспросил он.— А мне удалось!

Тут удалось журналистам портала «Лайф». Они показали губернатору Санкт-Петербурга главу муниципалитета Северный Юрия Куликова, поливающего сугробы из огнемета. Так он намерен был разобраться со снегом. Не пиар ли это, спрашивали губернатора.

— Да неважно! — воскликнул губернатор, едва присмотревшись к видео.— Снег убирает, и хорошо!

На территории губернатора Мурманской области Андрея Чибиса грузовой состав столкнулся с пассажирским.

— Все было отработано быстро и четко,— настаивал он, когда я спросил его про это.— Отдельная благодарность местным жителям. Там мороз был минус 38… Железнодорожники стали выкуривать людей из пострадавших вагонов…

— Выкуривать? — переспросил я.

— Эвакуировать,— поправился он.— Естественно, нужна была теплая одежда, обувь… И с этим очень помогли местные жители… И медработники сделали возможное и невозможное. Но два человека погибли… Одна женщина — по дороге в больницу… И молодой человек — в самой больнице. Повреждения были такие, что спасти не удалось…

Что-то Новый год получался не очень веселым. А вернее, вовсе не получался.

— А вы вынесли благодарность вашей журналистке,— увидел я главу Северной Осетии Сергея Меняйло,— которая первой прорвалась к президенту с вопросом на вчерашней пресс-конференции?— спросил я.

— Мы и в прошлом году первые были…— пожал плечами господин Меняйло.

— Взломав все сценарии!..— предположил я с высокой долей вероятности.

— Ну надо же иногда ломать сценарии! — воскликнул вице-адмирал запаса Сергей Меняйло.— Это дух! Надо быть смелым! Хотя…

И он задумался о чем-то своем.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, комментируя скандал с коррупцией в футболе, был сдержан. Видимо, понял, что скандал может ударить по его родным теперь уже «Крыльям Советов», да и обломать их.

— Все документы переданы в прокуратуру,— рассказывал губернатор,— ждем.

Гораздо охотнее губернатор рассказывал о заседаниях своей комиссии «Промышленность» в рамках подготовки к заседанию Госсовета.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил о том, что огромная группировка сил МЧС и волонтеров занимается чисткой побережья в Краснодарском крае после столкновения двух танкеров и вылившихся нефтепродуктов.

— Убираем сверху, но там, на дне моря, лежит еще более мощная фракция,— рассказывал Вениамин Кондратьев.— Когда температура воды будет расти, в апреле-мае может подняться то, что сейчас уже на дне. Но вчера президент поставил задачу, чтобы то, что в море, не было выброшено на берег! Надо собрать их там, в море! Пятна так нзываемые. Работа ведется, боны везде растягиваем… Это же нефтепродукты, перемешанные с песком, с палками… Все то, что есть в море… Месяц будем убирать, не больше.

В общем, и тут никакого Нового года.

— Говорят, людей много, а техники не хватает,— сказал я.

— Техника не должна мешать друг другу,— пояснил губернатор.— Там же тоже система! Это кто-то считает, что ее не хватает.

— А на самом деле?

— Техника должна развернуться. Проехать. Никого, если по-человечески, не задавить. Я считаю, техники у нас столько, сколько есть!

— Новый год все-таки, похоже, испорчен.

— Безусловно,— согласился губернатор.— Жителям, главное, помочь! Чтобы эти нефтепродукты не стали для них предметом омрачения.

Я хотел уточнить, да не стал. Сколько сказал, столько и есть.

Возле елки появился и. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн. Его очень быстро и профессионально перехватил уже стоявший в зале лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он крепко держал руку господина Хинштейна, не отпускал ее и рассказывал, как тому следует вести себя в Курске:

— Пешком пройдете от памятника Жукову через весь город и придете на Красную площадь, где играют волейболисты,— напутствовал Геннадий Зюганов только что приехавшего из Курска Александра Хинштейна.

— Хорошо,— соглашался врио губернатора.— А я вам хочу сказать, что у нас никакого деления на политические партии в области сейчас быть не может!

— Да я попрошу Иванова, и все будет нормально! — махал свободной рукой Геннадий Зюганов.— А Крючков 15 раз проехал весь фронт от Херсона до Курска! Он единственный, кто знает всю диспозицию!

— От Курска до Орла…— стал вдруг напевать Александр Хинштейн.

— Война нас довела!..— подхватил Геннадий Зюганов.

— До самых вражеских ворот… Такие, брат, дела!..— закончили они уже вместе.

Еще бы, столько лет в Думе в унисон.

— Очень прошу, чтобы мы стояли плечом к плечу,— снова попросил врио губернатора.— Враг не просто у ворот, он топчет нашей землю. Никакого деления на партии не должно быть…

— Есть только партия победы и партия предателей,— то ли согласился, то ли запротестовал Геннадий Зюганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов покуда не отпускал Александра Хинштейна

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Геннадий Зюганов покуда не отпускал Александра Хинштейна

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мне Александр Хинштейн рассказывал, как он практикует выезды в пункты временного размещения (ПВР), не предупреждая чиновников.

— Завтра будет ровно две недели, как я утром в Курск на поезде приехал… Нет, не на поезде, на машине…— поправился Александр Хинштейн.— И могу сказать, что то, как люди реагируют,— это аванс. Для людей сам факт того, что с ними разговаривают!.. С ними надо просто говорить! На прошлой неделе — прилеты в городе Льгове. Несколько человек написали мне в телеграм, в чат-бот.. Пишет женщина, что у мамы в доме выбило стекла, мама — инвалид, на улице мороз… Воскресный день… Думаю: мне надо съездить.

— И вы поехали.

— Не только для того, чтобы людей поддержать, а чтобы увидеть, как эта работа по восстановлению разрушения организована,— пояснил Александр Хинштейн.— Приехал туда, пошел по адресам, по квартирам… Увидел, что система не выстроена, потому что вместо того, чтобы начинать ремонт, сначала затягивают окна пленкой. А потом люди должны ждать, пока придет компенсация, а они на эту компенсацию должны будут заключить договор, вызвать ремонтников… А в соседнем регионе,— господин Хинштейн кивнул на стоявшего рядом губернатора Брянской области Александра Богомаза,— ремонт начинается сразу…

— Еще где вы были? Наверное, куда-то еще поехали?

— Да,— подтвердил Александр Хинштейн.— Вчера поехал в Солдатский район.— В ПВР. Сначала по телефону поговорил с женщиной. Приехал. В ПВР два ребенка, два грудничка. Две девочки. Одну, я запомнил, зовут Рината, другую — Соня. Одна родилась за несколько дней до того, как люди были вынуждены покинуть свои дома. Вторая — через несколько дней после этого, уже в ПВР, в Курске. Они не как сыны полка, а как дочери, внучки этого ПВР. Сонечка у нас проснулась! Сонечка смотрит на меня голубыми глазами, она еще мала, она не понимает и не осознает, через какой ужас прошла ее семья, и она меня схватила за палец ручонками и не отпускает! И я смотрю и понимаю, как людям все это правда тяжело!.. Час освобождения курской земли близок.

Через несколько минут выяснилось, что «высокоточкой» обстрелян Рыльский район Курской области и что погибли не меньше пяти человек. Александру Хинштейну пора было возвращаться.

Да, и у него с Новым годом было нехорошо.

Что ж, все стабильно хорошо было только у одной елки. Здесь царствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Люблю дарить подарки!..— признавался Рамзан Кадыров.

Он разворачивал картонные кружки и передавал их себе за спину, то есть стоявшему сзади товарищу:

— Велосипед просит девочка… Купи два!.. И поручение, чтобы немедленно выполнили!

— Через час будет все исполнено!

— Электросамокат? — вчитывался глава Чечни в следующий кружок.— Тоже два!

Эх, чтоб я так жил…

Вскоре все губернаторы ждали начала заседания в зале.

— Одна из проблем касается пенсионного обеспечения: уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет,— рассказал господин Путин, начав выступать.— Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет.

Видимо, устранят.

— Предлагаю также сформировать рейтинг наших крупнейших компаний, учитывающий количество детей до 6 лет у их сотрудников,— сообщил Владимир Путин.— Считаю это ключевым показателем их участия в решении демографических проблем.

Какие бонусы получат первые в рейтинге, пока, похоже, не решено. Но, видимо, борьба за эти места пойдет нешуточная.

Были и не такие амбициозные предложения:

— В нормативной базе,— разъяснял президент,— уже есть положение о 50-процентной скидке на билеты для детей до 12 лет. Но эта норма сформулирована так, что позволяет авиакомпаниям легко ее обходить! В итоге для многодетных семей покупка билетов стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть вместе на море, в других местах нашей страны. Прошу правительство решить эту проблему, и вчера, по-моему, об этом сказал, до 14 января наступающего года.

То есть скидки должны получать все. Кто-то сейчас, учтите, отложил отдых до после 14 января.

Студенткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов «в качестве первоочередной меры необходимо повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума».

И, наконец, ипотека:

— Анализ поступающей информации по вчерашней «Прямой линии» показывает, что людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6 процентов. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить без всяких изъятий. Семейная ипотека под 6 процентов должна остаться. Считаю, что можно было бы добавить одну новацию. Сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья. Она не действует на вторичном рынке.

А кто-то замер.

— И понятно почему,— продолжал господин Путин.— Мы исходили из того, чтобы можно было сразу поддержать и строительный сектор. Марат Шакирзянович (вице-премьер господин Хуснуллин.— А. К.), не напрягайтесь особенно! Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье по льготной ставке 6 процентов и на вторичном рынке. Но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Думаю, что это не может негативным образом отразиться на деятельности строительных компаний и стройке в целом.

Видимо, это называется «компромисс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На этом Госсовете — высшее представительство (слева направо: Михаил Мишустин, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Сергей Кириенко)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На этом Госсовете — высшее представительство (слева направо: Михаил Мишустин, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Сергей Кириенко)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Руководитель рабочей группы Госсовета по подготовке этого заседания губернатор Новгородской области Андрей Никитин доложил «о первых результатах пилотного проекта по повышению рождаемости. Срок небольшой — первый год… За 11 месяцев 2024 года в пилотных районах (в Новгородской области их три.— А. К.) доля отказов от аборта выросла по сравнению с прошлым годом почти в два раза!»

Вот чего можно достичь методом созерцания простой новой детской площадки.

— Все больше и больше становится многодетных семей,— сообщил Андрей Никитин.— Если в прошлом году в пилотных районах третьих и последующих детей родилось 220, в этом уже 240! Плюс 10 процентов! Доля рождения третьих и последующих детей в общем числе рождения также увеличилась и составила больше 36 процентов! В Валдайском районе рост рождаемости на 3 процента!

Да, в районе статистической погрешности. Но не надо никого торопить, особенно в таком деле.

— По двум другим районам,— признался Андрей Никитин,— фиксируем замедление темпов снижения рождаемости почти в два раза… Но уверен, что коллеги, как и Валдайский район, выйдут на положительные показатели!

Просто надо больше работать над собой.

— Аналогичная динамика по числу женщин, вставших на учет по беременности! — доложил Андрей Никитин.— В Валдайском районе показатель вырос на 16 процентов, а в двух других районах темпы снижения резко сократились, и мы уверены тоже, что у нас в следующем году будет позитивный результат!

Господина Никитина следовало признать неисправимым оптимистом. А хотелось его исправить. Но нет, он не дал повода.

— Если подвести итог, даже самый предварительный,— пилотный проект однозначно успешен! — добавил он.— Мы смогли при поддержке коллег (Кто там кому помогал? — А. К.), по вашему поручению, Владимир Владимирович, сдвинуть ситуацию с места! Это подтверждается социологией. Большинство жителей, которые участвуют в проекте, удовлетворены переменами,— закончил Андрей Никитин.— И не планируют переезд!

Видимо, в Чечню.

Ситуацию с рождаемостью проанализировал и глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Он подверг справедливой критике граждан, которые «не хотят рожать в силу неподходящего возраста»:

— Средний возраст рождения первого ребенка, как вы уже сказали, Владимир Владимирович, у нас 28–29 лет, а, согласно нашему опросу, психологический возрастной барьер неготовности родить начинает возникать уже с 34 лет!

Происходит «дискриминация молодых мам со стороны работодателей. Иногда она носит скрытый характер, а некоторым в лицо говорят, что не готовы брать их на работу, осуждают за больничные по уходу за детьми и блокируют карьерный рост, особенно матерей-одиночек».

И чего он только еще ни перечислил: от недоступности молочных кухонь до нехватки яслей. До глубины души возмущают «случаи отказов отелей в заселении семей с несколькими детьми в один номер».

Видимо, это и называется «резиновые номера».

Но решение есть.

— Предлагаем расширить практику заселения в один номер семей, у которых маленькие дети,— сообщил Михаил Кузнецов,— а также предусмотреть в гостиничном стандарте возможность предоставления многодетным соседних номеров с открываемой внутренней дверью со скидкой.

И многое станет проще.

— Члены одной многодетной семьи не всегда могут купить билеты в одном купе или рядом в плацкарте на востребованные направления, а онлайн-регистрация на соседние места в самолете платная…— Михаил Кузнецов предложил срочно решить и эту проблему.

Он вообще-то говорил то, что надо. Есть ведь проблема с детскими креслами в такси — так он про нее и говорил:

— Тарифы на такси… По оценкам родителей, цены на такси с детским креслом в среднем в полтора раза выше обычных. И даже при таких высоких тарифах многие водители отказываются брать заказы, а машину приходится ждать дольше обычного. Что можно сделать? Например, попросить профильные ведомства отработать с агрегаторами и предложить им снизить собственную комиссию на перевозку семей с детьми — так, чтобы заинтересовать водителей.

Остается только сделать.

Не промолчал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, конечно.

— Владимир Владимирович, нас сегодня на гигантских просторах — от Черного моря и Балтики до Тихого океана — осталось 150 миллионов. Чтобы обеспечить ту идею, с которой вы пришли к власти — полный суверенитет на основе самодостаточности, на этих просторах надо иметь минимум 200–250 миллионов! Это впрямую зависит от семьи, и прежде всего многодетной семьи!

Амбициозная задача, решение которой обостряется еще и тем, что «русскому миру объявили войну на уничтожение»:

— Хочу всем напомнить, что с 1991 года русские потеряли 31 миллион человек, в войну потеряли 20! И дальнейшее убывание русских — это значит невозможность решить проблемы ни безопасности, ни суверенитета!.. Не хочу никого обидеть, но надо прекрасно понять: чтобы реализовать идею многодетной семьи, надо, чтобы один способный, грамотный папа имел бы минимум трех детей, в противном случае расширенного воспроизводства не будет. А для этого он должен кормить супругу, которая будет сидеть в этом «детском саду», четырех престарелых родителей-пенсионеров и себя! То есть он работать и пахать должен за восьмерых!

Ясности, возможно ли такое, так и не наступило.

А я, ходивший на эти новогодние Госсоветы много последних лет, против своей воли и здравого смысла ждал, что после Геннадия Зюганова слово возьмет, как обычно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И все станет на свои места.

То есть сначала, конечно, все окончательно запутается. Но потом обязательно появится ощущение душевной легкости и необыкновенного эмоционального подъема, которое всегда сопутствует желанию решить любую проблему, в том числе (и может, прежде всего) демографическую.

Но так не будет больше никогда.

А жаль.

Андрей Колесников