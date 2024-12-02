Судей ему мало

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который на прошлой неделе сделал громкое заявление о коррупции в среде работающих в российском футболе судей, решил заняться и другим сегментом отечественного футбольного рынка. Он попросил правоохранительные органы провести проверку деятельности клуба «Крылья Советов» на предмет возможного мошенничества, нецелевого расходования средств или их незаконного присвоения. Господин Федорищев дал понять, что больше всего его интересует сотрудничество «Крыльев» с одним из наиболее успешных российских агентов Павлом Андреевым. Источники “Ъ” утверждают, что про «эксклюзивные отношения» господина Андреева с самарским клубом известно очень давно, однако до сих пор они всех устраивали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве региона, которое было посвящено наиболее актуальной для него в данный момент теме. Ее господин Федорищев поднял на прошлой неделе, когда сделал громкое заявление о ситуации в клубе «Крылья Советов», финансируемом в основном из областного бюджета. Губернатор рассказал о появившейся у него информации о существующем у команды долге в размере 36 млн руб. перед «преступниками», которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, она затронула «многие команды» высшего дивизиона. На слова Вячеслава Федорищева отреагировали обе ключевые футбольные структуры — и Российская премьер-лига, и Российский футбольный союз (РФС),— настаивающие на проведении «тщательного расследования» в связи заявлениями чиновника.

В понедельник, на следующий день после сенсационной выездной победы находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата России «Крыльев Советов» над его лидером «Зенитом», господин Федорищев говорил уже об ином аспекте футбольного бизнеса. На совещании он сообщил, что хотел бы проинформировать прокурора Самарской области Сергея Берижицкого и начальника областного ГУ МВД Игоря Иванова о подготовленном для передачи в правоохранительные органы заявлении, в котором речь идет о «более глубоких процессах», нежели «проблематика судейства».

Губернатор уточнил, что попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ — по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата).

А в необходимости такого обращения Вячеслава Федорищева убедила проверка внутренняя, проведенная по его поручению в «Крыльях Советов». После «изучения документов» ему «были доложены факты, которые свидетельствуют о том, что, возможно, в клубе действительно есть источник для обогащения предпринимательских структур». Причем понятно, кого господин Федорищев имеет в виду в первую очередь под бенефициаром процесса. Он рассказал, что принял решение «глубоко изучить вопрос», «проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счет бюджета региона», а потом продаются «в интересах коммерческих структур, в нашем случае связанных с агентством Павла Андреева».

Таким образом, губернатор Самарской области обратил внимание на довольно крупный сегмент футбольного бизнеса. Согласно выпущенному весной отчету РФС, клубы и футболисты, выступающие в России, выплатили в 2023 году агентам 1,6 млрд руб., $2,6 млн, €28,8 млн, а также 2,4 млн юаней. «Крылья Советов» в этом рейтинге лишь на восьмом месте (101 млн руб. и €887,2 тыс.) и значительно уступают по потраченным на услуги посредников средствам московским грандам — «Спартаку», «Динамо», «Локомотиву» и ЦСКА, а также «Зениту».

При этом «особая» для самарской команды роль Павла Андреева вполне очевидна. Господин Андреев — один из безусловных лидеров среди российских футбольных агентов. По данным Transfermarkt, его клиентами являются 130 футболистов (более ста из них — с действующими контрактами), а их суммарная стоимость оценивается в €112,8 млн. В списке есть много известных игроков со статусом звезд, по крайней мере по отечественным меркам, из разных клубов, включая топовые. Это, например, играющий в Испании за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, перешедший летом из «Локомотива» в «Зенит» Максим Глушенков, его нынешние одноклубники Александр Соболев и Евгений Латышонок и одноклубник уже бывший Сергей Пиняев, оставшийся в составе железнодорожников, спартаковцы Роман Зобнин, Данил Пруцев, Наиль Умяров и Антон Зиньковский.

Но все равно чаще всего в этом перечне встречаются упоминания «Крыльев Советов». В сегодняшней заявке клуба более десяти игроков и главный тренер Игорь Осинькин — клиенты Павла Андреева.

Кроме того, через «Крылья» прошли многие сотрудничающие с ним известные или перспективные футболисты, в настоящий момент защищающие цвета других команд. К ним относятся, например, и Максим Глушенков, и Сергей Пиняев, и Антон Зиньковский, и Юрий Горшков, и Данил Пруцев, и Владислав Сарвели.

Источник “Ъ”, хорошо знакомый с агентским рынком и работой Павла Андреева, с которым в понедельник не удалось связаться, говорит, что его «эксклюзивные отношения с “Крыльям” ни для кого в российском футболе давно не секрет»: «Все знали, что это отчасти де-факто и его клуб, который он использует, в частности, для того чтобы повысить стоимость футболистов, раскрутить их. И проблема в этой эксклюзивности, а не, скажем, в завышенных агентских комиссионных или не соответствующих рынку трансферных ценах. Вопрос — почему такая схема руководителей команды полностью устраивала, почему они сами не могли вести эффективный бизнес?»

Между тем однажды связь «Крыльев Советов» и Павла Андреева уже обсуждалась в публичной плоскости.

В 2020 году самарская команда провалилась в чемпионате страны, опустившись во второй по рангу дивизион. А после ее вылета болельщики «Крыльев Советов» обнародовали открытое письмо с целым рядом претензий к клубному менеджменту, уверяя, что «Крылья» «наносят ущерб репутации Самарской области» (ею в то время руководил Дмитрий Азаров, покинувший пост минувшей весной) и «дискредитируют игру, так как выполняют лишь функцию прикрытия канала хищения бюджетных средств». «Основным выгодополучателем от деятельности клуба» фанаты называли Павла Андреева, «футбольного агента с противоречивой репутацией, который откровенно паразитирует на ФК “Крылья Советов”». Они требовали «прекратить отношения» с ним.

Однако после совещания, инициированного областным губернатором, принципиальных изменений в системе работы клуба не произошло. А занимавший должность генерального директора вскоре вернувшихся в элиту «Крыльев» Евгений Калакуцкий объяснял, комментируя слова болельщиков, что Павла Андреева «демонизируют», а повышенный спрос в Самаре на его клиентов обусловлен во многом тем, что у агента «просто математически больше футболистов в России».

Алексей Доспехов