Финляндия объявила о запуске Венского механизма по ситуации в Грузии

Финляндия совместно еще c 37 членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустила Венский механизм по ситуации в Грузии. Этот метод работы предполагает обмен информацией о соблюдении прав человека в той или иной стране и обсуждение связанных с этой темой вопросов. В 2025 году председательство ОБСЕ перейдет к Финляндии от Мальте.

«В рамках Венского механизма мы просим Грузию сообщать о развитии ситуации с правами человека и реагировать на выраженную обеспокоенность»,— написала глава МИД Финляндии Элина Валтонен в соцсети X. Получено ли согласие Тбилиси на взаимодействие в подобном формате, она не уточнила.

Накануне в Грузии прошла 21-я подряд акция протеста с требованием назначить новые парламентские выборы, поскольку оппозиция не признала победу «Грузинской мечты», и отменить решение властей о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Некоторые демонстрации сопровождались столкновениями протестующих и силовиков.

20 декабря генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе по итогу визита в Тбилиси сообщил, что договорился с властями Грузии о создании рабочей группы для обсуждения поправок к закону об иностранных агентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности пересмотреть закон, если властям объяснят, как именно он нарушает принципы права.

О политическом кризисе в Грузии — в публикации «Ъ» «Президент Грузии остался без елки».