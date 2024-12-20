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Совет Европы и власти Грузии обсудят поправки к закону об иноагентах

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе по итогу визита в Тбилиси сообщил, что договорился с властями Грузии о создании рабочей группы для обсуждения поправок к закону об иностранных агентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности пересмотреть закон, если властям объяснят, как именно он нарушает принципы права.

Фото: AP

Фото: AP

На пресс-конференции после трехдневного визита в Тбилиси Ален Берсе заявил, что правящая «Грузинская мечта» обязалась внести поправки в закон об иностранных агентах, если созданная при Совете Европы комиссия определит, какие изменения требуются. «Поляризация подрывает демократические процессы в Грузии. Все силы, как большинство, так и оппозиция, обязаны открыть диалог, участвовать в диалоге, защищать и уважать демократические принципы»,— сказал он (цитата по Civil Georgia).

На брифинге Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти готовы к дискуссиям в любых форматах, в том числе при участии Совета Европы. «Что касается пересмотра закона, здесь есть один главный момент — нам должны обосновать, в чем именно этот закон нарушает принципы права. Если нам предоставят такие обоснования, подтверждающие наличие юридических изъянов, естественно, мы готовы к пересмотру»,— сказал премьер (цитата по 1TV).

Закон «О прозрачности внешнего влияния», раскритикованный ЕС, был принят парламентом Грузии в мае. Он обязывает все неправительственные организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа, зарегистрироваться в специальном реестре. Обсуждение инициативы сопровождалось акциями протестов. Оппозиция сравнивала закон с российским.

О политическом кризисе в Грузии — в публикации «Ъ» «Президент Грузии остался без елки».

Лусине Баласян

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