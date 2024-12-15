Президент Грузии остался без елки

Бывший футболист, чемпион России Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии. Он выдвиженец правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и ее почетного председателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппоненты власти уверены, что жизненный и профессиональный опыт господина Кавелашвили не соответствует должности главы государства. Оппозиция, несмотря на ежедневные акции протеста в Тбилиси, не смогла помешать бывшему нападающему владикавказской «Алании» стать президентом, однако испортить праздник ей удалось. Из-за очередного митинга власти не смогли 14 декабря зажечь новогоднюю елку у здания парламента. Между тем действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что никаких выборов не было и она не намерена покидать свой пост после формального истечения срока ее полномочий 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его однопартийцы горячо приветствовали избрание в президенты Грузии бывшего форварда североосетинской «Алании» и «Манчестер Сити» Михаила Кавелашвили

Фото: AP Почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его однопартийцы горячо приветствовали избрание в президенты Грузии бывшего форварда североосетинской «Алании» и «Манчестер Сити» Михаила Кавелашвили

Фото: AP

Выборы президента Грузии начались в зале пленарных заседаний парламента в 10 часов утра 14 декабря. Впервые главу государства выбирала специальная коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента, членов законодательных собраний автономий и региональных представительных органов. Всего в коллегии числилось 300 «хмосани» — то есть «голосующих». Однако проголосовать пришли лишь 225 выборщиков: депутаты от оппозиционных партий бойкотировали заседание. 224 выборщика проголосовали за единственного кандидата — депутата парламента, выдвиженца «Грузинской мечты», бывшего игрока футбольных клубов «Алания» и «Манчестер Сити» Михаила Кавелашвили.

Единственным политиком, не поддержавшим фаворита партии власти, оказалась член Верховного совета Абхазской автономной республики (эта структура действует в Тбилиси с 1994 года) Ада Маршания.

Она объяснила “Ъ”, что бюллетень был составлен «с хитрецой»: он не позволял проголосовать против или зачеркнуть единственного кандидата.

Поэтому она просто оставила документ незаполненным, и он был признан недействительным. «Тогда я повернулась к залу и объяснила, что своими действиями правящая партия нанесла урон и вред Грузии, а также самой себе как политической силе»,— рассказала “Ъ” госпожа Маршания.

Примечательно, что голосование было открытым и поименным — сотрудники Центральной избирательной комиссии вслух зачитывали имя каждого выборщика и оглашали его решение. К моменту, когда очередь дошла до Ады Маршании, у господина Кавелашвили было всего 170 голосов. И могло показаться, что бывший форвард не набирает необходимых для победы двух третей — то есть 200 голосов выборщиков, а значит, потребуется переигровка или, точнее, второй тур, в котором для избрания главы государства было бы достаточно простого большинства из списочного состава коллегии выборщиков — 151 голоса. Однако сюрприза все-таки не случилось.

Когда председатель ЦИКа Георгий Каландаришвили огласил окончательный результат, депутаты устроили бурную овацию, а затем принялись обнимать и целовать нового президента и фотографироваться с ним на память. Однако особой радости на лице господина Кавелашвили заметно не было. По данным “Ъ” из достоверных источников, до последнего момента он сопротивлялся своему выдвижению, ссылаясь на отсутствие достаточного политического опыта, но почетный председатель ГМ Бидзина Иванишвили «жестко настоял на своем».

Мотив господина Иванишвили в беседе с “Ъ” объяснил аналитик информационно-аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили: «Кавелашвили представляет тот знаменитый тип грузина, который известен по фильмам Георгия Данелии. Кроме того, он искренне ненавидит Михаила Саакашвили (экс-президента, находящегося в заключении.— “Ъ”), а также активнее других выступает против "глобальной партии войны", которая, по его мнению, пытается открыть в Грузии второй фронт против России. Наконец, он считается близким другом господина Иванишвили, а значит, от него фактический правитель страны не ждет неожиданностей, как это произошло с двумя предыдущими президентами — Георгием Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили. Они были номинированы правящей партией, но вскоре перешли в жесткую оппозицию».

Особенно много хлопот господину Иванишвили доставила нынешний президент Саломе Зурабишвили. Вечером 14 декабря она вместе с тысячами оппозиционных активистов пришла на проспект Руставели с явной целью помешать церемонии зажжения новогодней елки. И это им удалось. Михаил Кавелашвили и другие лидеры ГМ у елки так и не появились, а мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что церемония отменяется по соображениям безопасности.

Согласно конституции, президентские полномочия Саломе Зурабишивили истекают 29 декабря — после инаугурации нового президента. Но в субботу она заявила, что в республике «никаких выборов не было и никто не был избран». Ранее, в четверг, она настаивала, что «у Грузии нет легитимного парламента, а значит, нет и легитимной коллегии выборщиков, соответственно, избранный ими человек не может считаться легитимным президентом». Причиной нелегитимности всех других ветвей власти, включая парламент и правительство, госпожа Зурабишвили считает «тотальную фальсификацию парламентских выборов 26 октября». В связи с этим она утверждает, что не покинет пост после 29 декабря и, возможно, даже останется во Дворце Орбелиани — рабочей резиденции главы государства.

Руководство республики, в свою очередь, дает понять: в случае если Саломе Зурабишвили и те, кто ее поддерживает, в попытках «узурпировать власть» перейдут «красные линии», их ждет суровое наказание. «Она и все, кто забаррикадируется во Дворце Орбелиани, совершат уголовное преступление»,— заявил накануне один из лидеров союзной ГМ парламентской партии «Сила народа» (СН) Созар Субари. Именно членом СН в последние годы формально и был новоизбранный президент Михаил Кавелашвили.

Не прошел мимо складывающейся ситуации и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его мнению, тот факт, что президент собирается забаррикадироваться во дворце, говорит о том, что Саломе Зурабишвили — «иностранный агент, а агенты, как известно, всегда плохо заканчивают».

Глава правительства намекнул, что госпожа Зурабишвили (которая ранее служила дипломатом в МИД Франции) была завербована много лет назад. Кем именно, господин Кобахидзе не уточнил.

Как бы то ни было, Грузия продолжает оставаться в условиях политического кризиса, в которых оказалась после выборов 26 октября и заявления властей в конце ноября о приостановке переговоров с Брюсселем о евроинтеграции. Представители «Грузинской мечты» дают понять, что не намерены идти на какие-либо уступки оппозиции. Та, в свою очередь, обещает продолжить ежедневные акции протеста, уже много дней парализующие центр Тбилиси. Даже пришедшие 14 декабря в столицу морозы — явление по нынешним временам довольно редкое для города — не заставили активистов отказаться от выхода на проспект Руставели, хотя их, конечно, оказалось меньше, чем в более теплые дни.

Георгий Двали, Тбилиси