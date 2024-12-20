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Коммерсантъ FM
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Корейское соджу к русскому столу

Будет ли в России популярен алкогольный напиток из КНДР

В России может появиться алкоголь из Северной Кореи. Как пишет РБК, на рынок планирует выйти компания из КНДР, она подала заявку в Роспатент на регистрацию своих брендов. Naegohyang производит спортивный инвентарь, одежду, средства гигиены, табачные изделия и в том числе соджу — корейский алкогольный напиток. Какие перспективы у производителя из КНДР в России?

Фото: Truth Leem / Reuters

Фото: Truth Leem / Reuters

Профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков сомневается, что северокорейский соджу станет популярным у россиян. При этом сама компания, по некоторым данным, принадлежит Министерству обороны: «Называть эту компанию гигантом — это примерно как сказать про пензенского гиганта или тамбовского. Экономика Северной Кореи очень маленькая. Если говорить о Naegohyang, это многопрофильная северокорейская фирма. Официально об этом не сообщается, но, по информации разнообразных и друг друга подтверждающих надежных источников, она принадлежит армии.

Это такая необычная фишка Северной Кореи с 1970-х годов: северокорейские правительственные учреждения имеют право создавать свои собственные внешнеторговые фирмы. Таких фирм довольно много, Naegohyang — одна из крупнейших.

Это далеко не первый случай, когда северокорейские фирмы регистрируют в России свои товарные знаки. У них есть надежда что-то продавать. Они продают разные вещи: и одежду, и обувь, и спортивный инвентарь, занимаются и алкоголем, вообще, разнообразным ширпотребом. Пытаются обычно это продавать в Китае, потому что Китай для КНДР — главный и чуть ли не единственный рынок. Но сейчас попытаются что-то у нас продавать. Если качество будет хорошее, то покупать надо, а если нехорошее, ну, сами они виноваты будут».

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Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort, член гильдии маркетологов Руслан Брагин уверен, что производитель сосредоточится на узкой целевой аудитории: «Это традиционный корейский напиток. Некоторые его называют водкой, но на самом деле это не водка, он может быть от 9 до 45 градусов крепостью. Туда добавляют фруктозу, натуральные ароматизаторы: виноград, персик, личи, что угодно. Делают из сладкого картофеля, зерна, могут использовать рис. Соджу действительно очень популярно в Корее, без него не обходятся. Девчонки сидят где-то в баре, пьют из маленьких бутылочек соджу, оно, скажем так, социально ответственной крепости. Российскому обывателю можно просто объяснить, что это ароматизированная и разбавленная водка.

На российском рынке у этого напитка определенные перспективы есть. Очень легко расти с нуля: каждый год будет рост в сотни процентов. Вообще, человек выбирает одну из, как правило, двух-трех известных ему категорий. Скорее всего, соджу будут пробовать новаторы из любопытства, причем среди женщин новаторов больше, чем среди мужчин. Если мы берем его крепость, допустим, 13-15 объемных процентов, то это будет неплохой ход для женщин».

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Также в сентябре в Россию впервые разрешили ввозить пиво из Северной Кореи. Такое право получила компания «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре.

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Анна Кулецкая

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