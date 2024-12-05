За землей пошли в суд

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области планирует подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского федерального округа в связи с тем, что апелляционный суд признал незаконной внеплановую проверку, проведенную ведомством на земельном участке банка «Агропромкредит» в Сысерти, где планируется строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург—Юг». По данным суда, во время проверки Россельхознадзор выявил, что банк использует землю не по сельскохозяйственному назначению в нарушение законодательства, но предписание управления признали незаконным. По мнению эксперта, вероятность того, что Россельхознадзор добьется успеха в кассации, довольно низка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, ведомство планирует обратиться с кассационной жалобой в Арбитражный суд Уральского федерального округа из-за спора о землях банка «Агропромкредит» в Сысерти, на которых планируется строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург—Юг». Накануне апелляционный суд согласился с судом первой инстанции и оставил в силе решение о том, что Россельхознадзор незаконно вынес предписание банку об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

«Россельхознадзор озабочен решением семнадцатого Арбитражного апелляционного суда по земельному участку возле деревни Андреевка в Сысертском городском округе. Служба внимательно изучит практику применения земельного законодательства в Свердловской области, в том числе с учетом принятого судом решения. Одновременно направим в Генеральную прокуратуру просьбу дать правовую оценку в отношении действий всех заинтересованных лиц», — рассказал «Ъ-Урал» заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. Летом этого года, другой представитель управления заявлял, что ведомство будет добиваться того, чтобы «эта земля была изъята или она обрабатывалась».

Согласно документам суда, с 2011 года банк «Агропромкредит» является собственником земель сельскохозяйственного назначения площадью более 1,6 млн кв. м возле деревни Андреевка в Сысертском городском округе. В конце ноября 2023 года Россельхознадзор организовал внеплановую выездную проверку на территорию банка, чтобы оценить соблюдение норм земельного законодательства.

По итогам проверки, в середине декабря прошлого года госинспектор вынес «Агропромкредиту» предписание об устранении выявленных нарушений.

«Инспектором установлен факт неиспользования всей площади земельного участка. Участок зарастает сорной растительностью, а также многолетней древесной, кустарниковой растительностью, не проводятся агротехнические мероприятия по поверхностной обработке почвы в целях борьбы с сорной растительностью, что свидетельствует о том, что данный земельный участок не используется по целевому назначению в течение трех и более лет подряд»,— вынес постановление инспектор. В соответствии с этим банк был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ (Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения).

Подчеркивается, что в документах, составленных по результатам проверки, не указано как госинспектор определил, что площадь участка на 50% заросла сорняками и деревьями, а по назначению используется менее 25%, при условии, что земельный участок не измерялся. В суде отметили, что проверка была проведена зимой, когда местность была покрыта снегом, в связи с чем «достоверно установить факт ведения на участке сельскохозяйственной деятельности невозможно, что само по себе ставит под сомнение вывод заинтересованного лица о наличии сорной растительности более, чем на 50% площади земельного участка».

Во время заседания представители банка отмечали, что часть земли действительно занята лесом. Однако свободная от него земля обрабатывается и используется для сельскохозяйственных нужд, что наблюдается по характерному цвету и очерченным границам соответствующих зон.

«В акте выездной проверки, ни в иных документах, не содержится информации о плотности сорной растительности даже в тех пределах, в которых это было возможно при наличии устойчивого снежного покрова, представленные фотоматериалы сами по себе не отражают ни виды сорной растительности, ни их количество», — отметили в суде.

Отмечается, что в выездной проверке принимала участие прокуратура Свердловской области, которая также указала на факт зарастания участка сорняками и деревьями. Однако в материалы дела был приложен лишь акт патрулирования лесов, в котором говорится об отсутствии нарушений лесного законодательства. По данным суда, своими действиями Россельхознадзор нарушает права банка на ведение предпринимательской деятельности, в связи с чем вынесенное требование по решению суда прекращено.

Построить на территории Сысертского городского округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Стоимость проекта оценивается в 13,8 млрд руб. Земельный участок, где планируется строительство, принадлежит банку «Агропромкредит», который, согласно сервису Kartoteka.ru, связан с инвесторами.

На прошедших общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за». Противники мусоросортировочного комплекса считают, что площадка для него располагается возле сел с плодородными землями, которых не хватает фермерам. Местные власти заявляют о безопасности будущего предприятия.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее предостерег, что, если отложить принятие решения о выборе площадки для строительства, «некуда будет девать мусор».

Жители Сысерти выступают против строительства, несколько раз они инициировали проведение местного референдума по строительству полигона, однако избирком отказывал им в регистрации инициативной группы.

«Россельхознадзор вписался в эту здравую борьбу за справедливость. Сохранение земель — это их прямая функция. Мы полностью на его стороне. На полях, которые принадлежат банку, не ведется хозяйственная деятельность, люди собирают там грибы, и растет лес. Судебные разбирательства, которые сейчас идут, тормозят строительство полигона»,— сказал в беседе с «Ъ-Урал» депутат думы Сысерти Алексей Бондарев.

По мнению управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, шансы Россельхознадзора на успех в кассационной инстанции «могут быть низкими».

«Кассационная инстанция, как правило, не пересматривает фактические обстоятельства дела, а оценивает правильность применения норм права. Если предыдущие суды правильно применили закон, то шансы на изменение решения невелики. У банка есть достаточные доказательства законности своих действий и соблюдения всех необходимых норм, это также может снизить вероятность успеха Россельхознадзора в кассации», — резюмировал господин Жаров.

Мария Шараева