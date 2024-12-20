В Подмосковье похоронили начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
На похороны начальника войск РХБЗ Кириллова приехали Шойгу и Белоусов
В Подмосковье на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России похоронили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Он погиб при теракте на Рязанском проспекте 17 декабря.
Игорь Кириллов в 2023 году
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
На церемонию прощания прибыли в том числе министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает «РИА Новости». Президент Владимир Путин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин направили венки. Военное мемориальное кладбище находится вблизи подмосковного города Мытищи.
Утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте произошел взрыв. Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, которые в этот момент выходили из подъезда, погибли на месте. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у дома. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбанова отправили под арест.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Террорист Курбанов не поддержал своего ареста».